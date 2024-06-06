Суд зобов'язав львів'янина сплатити 516 тис грн за п'яне ДТП

ДТП у Львові. Фото ілюстративне: Варта

Франківський райсуд Львова зобов’язав львів’янина виплатити понад пів мільйона гривень за розбите у п’яній ДТП авто Mercedes-Benz. В його крові виявили 2,03 проміле алкоголю.

Про це повідомляє Zaxid.net у четвер, 6 червня.

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Як зазначається, аварія сталася торік на вулиці Володимира Великого у Львові. Водій фургона в’їхав у автомобіль позивача марки Mercedes-Benz. Поліцейські виявили у винуватця ознаки алкогольного сп’яніння у 2,03 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму.

Торік у липні суд визнав горе-водія винним у вчиненні ДТП та п’яній їзді, призначивши 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати автомобілем. Постанову підтвердив апеляційний суд. Проте водій фургона вважає, що зіткнення сталося за провини водія легковика.

Відповідач також вимагав стягнути з водія матеріальну шкоду через пошкодження авто. Ремонт легковика мав коштувати 616 тисяч гривень. Страхова компанія виплатила позивачу 160 тис. грн, а решту він хотів стягнути з відповідача, попри його заяву, що в рішенні суду не зазначений перелік пошкоджень, які отримало авто.

Суддя задовольнила позов позивача. Винуватець ДТП має виплатити 516 тис. грн за пошкоджене авто, 18 тис. грн на правову допомогу та компенсувати судові витрати та автоекспертизу.

Нагадаємо, раніше у Львові двоє переселенців виманювали гроші у військовозобов’язаних, які хотіли втекти за кордон, за що суд засудив їх до двох років умовного терміну.

Водночас окружний адміністративний суд Львова скасував рішення ДПСУ щодо заборони у перетині кордону волонтеру Гордію Ісакову, визнавши його протиправним, коли той їхав у Польщу по гуманітарну допомогу.