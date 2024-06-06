Суд обязал львовянина оплатить 516 тыс. грн за пьяное ДТП

ДТП во Львове. Фото иллюстративное: Варта

Франковский райсуд Львова обязал львовянина выплатить более полумиллиона гривен за разбитое в пьяном ДТП авто Mercedes-Benz. В его крови обнаружили 2,03 промилле алкоголя.

Об этом сообщает Zaxid.net в четверг, 6 июня.

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Как отмечается, авария произошла в прошлом году на улице Владимира Великого во Львове. Водитель фургона въехал в автомобиль истца марки Mercedes-Benz. Полицейские обнаружили у виновника признаки алкогольного опьянения в 2,03 промилле, что более чем в 10 раз превышает допустимую норму.

В июле прошлого года суд признал горе-водителя виновным в совершении ДТП и пьяной езде, назначив 17 тыс. грн штрафа с годовым запретом управлять автомобилем. Постановление подтвердил апелляционный суд. Однако водитель фургона считает, что столкновение произошло по вине водителя легковушки.

Ответчик также потребовал взыскать с водителя материальный ущерб из-за повреждения авто. Ремонт легковой машины должен был обходиться в 616 тысяч гривен. Страховая компания выплатила истцу 160 тыс. грн, а остальное он хотел взыскать с ответчика, несмотря на его заявление, что в решении суда не указан перечень повреждений, полученных авто.

Судья удовлетворила иск истца. Виновник ДТП должен выплатить 516 тыс. грн за поврежденный автомобиль, 18 тыс. грн на правовую помощь и компенсировать судебные издержки и автоэкспертизу.

Напомним, ранее во Львове двое переселенцев выманивали деньги у военнообязанных, которые хотели бежать за границу, за что суд приговорил их к двум годам условного срока.

В то же время окружной административный суд Львова отменил решение ГНСУ о запрете в пересечении границы волонтеру Гордею Исакову, признав его противоправным, когда тот ехал в Польшу за гуманитарной помощью.