Поблизу Львова оголений чоловік зробив "сюрприз" сусідам: деталі

Оголений чоловік стоїть посеред вулиці. Фото: Патрульна поліція Львівщини

У Львові поліцейські патрульної поліції отримали виклик про те, що оголений чоловік сів в авто на вулиці Винна Гора у Винниках і, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік далеко від'їхати не встиг.

Про це повідомлять у Патрульній поліції Львівщини.

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Деталі затримання

За даними поліції, коли чоловіка затримали на автомобілі були свіжі подряпини від ДТП.

"Патрульні виявили автомобіль Peugeot 807, на якому були схожі подряпини, ба більше, власник цього авто побачив через вікно факт пошкодження.У 27-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Від перевірки він відмовився. Усіх необхідних документів на керування транспортним засобом у нього не було. Поліцейські склали на порушника протоколи", — йдеться у повідомленні.

Патрульні зупинини оголеного чоловіка посеред вулиці. Фото: Патрульна поліція Львівщини

Патрульні поліцеські Львівської обалсті закликають в жодному разі не сідати у стані сп'яніння за кермо.

"Не дозволяйте це зробити вашим друзям і знайомим. Подбайте про життя усіх учасників дорожнього руху", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині за п'яну їзду позбавили прав підполковника поліції. У Львівській області Сокальський районний суд визнав винним у нетверезій їзді підполковника поліції Степана Киницького. Правоохоронця оштрафували на 17 тис. грн та позбавили на рік водійських прав.

Також ми писали, що Франківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні заступника мера Бібрки Максима Заблоцького. Водія оштрафували на 17 тисяч гривень та позбавили водійських прав на один рік.