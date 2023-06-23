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Вблизи Львова обнаженный мужчина сделал "сюрприз" соседям: детали

23 июня 2023 14:04
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Марта Байдака
Журналист
Вблизи Львова обнаженный мужчина сделал "сюрприз" соседям: детали
Обнаженный мужчина стоит посреди улицы. Фото: Патрульная полиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове полицейские патрульной полиции получили вызов о том, что обнаженный мужчина сел в автомобиле на улице Винная Гора в Винниках и, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина далеко уехать не успел.

Об этом сообщат в Патрульной полиции Львовщины .

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По данным полиции, когда мужчину задержали на автомобиле были свежие царапины от ДТП.

"Патрульные обнаружили автомобиль Peugeot 807, на котором походили царапины, более того, владелец этого авто увидел через окно факт повреждения. У 27-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. От проверки он отказался. Все необходимые документы на управление транспортным средством у его не было. Полицейские составили на нарушителя протоколы" , — говорится в сообщении.

Патрульные остановки обнаженного мужчины на улице. Фото: Патрульная полиция Львовщины
Патрульные остановки обнаженного мужчины посреди улицы. Фото: Патрульная полиция Львовщины

Патрульные полицейские Львовской области призывают ни в коем случае не садиться в состоянии опьянения за руль.

"Не позволяйте это сделать вашим друзьям и знакомым. Позаботьтесь о жизни всех участников дорожного движения" , — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области за пьяную езду лишили прав подполковника полиции. Во Львовской области Сокальский районный суд признал виновным в нетрезвой езде подполковника полиции Степана Киницкого. Правоохранителя оштрафовали на 17 тыс. грн и лишили на год водительских прав.

Также мы писали, что Франковский районный суд Львова признал виновным в нетрезвом вождении заместителя мэра Бибрки Максима Заблоцкого. Водителя оштрафовали на 17 тысяч гривен и лишили водительских прав на один год.

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