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Головна Львів Погода у Львові завтра: температура підніметься до +27°

Погода у Львові завтра: температура підніметься до +27°

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 17:20
Погода у Львові завтра: температура підніметься до +27°
Перехожі у спекотну погоду. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 14 серпня, у Львові та області очікується суха й переважно сонячна погода без істотних опадів. У Львові вночі температура повітря становитиме +7...+9°, вдень потеплішає до +25...+27°. Водночас через погодні умови в області прогнозують високу, а місцями — надзвичайну пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

Якою буде погода у Львові 14 серпня

Погоду визначатиме антициклон із центром над Польщею. У Львові очікується мінлива хмарність, без опадів, протягом дня переважатиме сонячна та суха погода.

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Прогноз погоди у Львові на 14 серпня. Фото: Meteoprog 

Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер буде східним, 5–10 м/с.

Температура повітря у Львові вночі становитиме +7...+9°, вдень — +25...+27°. За даними прогнозу, атмосферний тиск очікується на рівні близько 740 мм рт. ст., вологість — близько 41%.

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Пожежна небезпека на Львівщині 14 серпня

Водночас погодні умови сприятимуть підвищеній пожежній небезпеці. 14 серпня прогнозують 4-й клас пожежної небезпеки, місцями — 5-й, надзвичайний.

Погода у Львові завтра: температура підніметься до +27° - фото 2
Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Через суху погоду за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню, зростатиме ймовірність виникнення та поширення пожеж в екосистемах. Тож під час перебування на природі варто дотримуватися правил пожежної безпеки та не залишати непогашене вогнище.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові педагоги отримують щомісячні премії до 15 тисяч гривень. Також львівські хірурги провели складну семигодинну операцію на серці 23-річному американському добровольцю, який захищає Україну на фронті.

Раніше Новини.LIVE розповідали про унікальну операцію у Львові, яку провели 23-річному американському добровольцю, що захищає Україну на фронті. Семигодинне втручання виконали львівські кардіохірурги, після чого військовослужбовець планує повернутися до служби.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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