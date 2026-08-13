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Главная Львов Погода во Львове завтра: температура поднимется до +27°

Погода во Львове завтра: температура поднимется до +27°

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 17:20
Погода во Львове завтра: температура поднимется до +27°
Прохожие в жаркую погоду. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 14 августа, во Львове и области ожидается сухая и преимущественно солнечная погода без значительных осадков. Во Львове ночью температура воздуха составит +7...+9°, днём потеплеет до +25...+27°. В то же время из-за погодных условий в области прогнозируется высокая, а местами — чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

Какая будет погода во Львове 14 августа

Погоду будет определять антициклон с центром над Польшей. Во Львове ожидается переменная облачность, без осадков, в течение дня будет преобладать солнечная и сухая погода.

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Прогноз погоды у Львове 14 августа. Фото: Meteoprog 

Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет восточным, 5–10 м/с.

Температура воздуха во Львове ночью составит +7...+9°, днём — +25...+27°. По данным прогноза, атмосферное давление ожидается на уровне около 740 мм рт. ст., влажность — около 41%.

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Пожарная опасность во Львовской области 14 августа

В то же время погодные условия будут способствовать повышенной пожарной опасности. 14 августа прогнозируется 4-й класс пожарной опасности, местами — 5-й, чрезвычайный.

Погода во Львове завтра: температура поднимется до +27° - фото 2
Предупреждение о пожарной опасности во Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Из-за сухой погоды при наличии источников возгорания, в частности открытого огня, будет расти вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Поэтому во время пребывания на природе следует соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять непотушенный костёр.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове педагоги получают ежемесячные премии до 15 тысяч гривен. Также львовские хирурги провели сложную семичасовую операцию на сердце 23-летнему американскому добровольцу, который защищает Украину на фронте.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об уникальной операции во Львове, которую провели 23-летнему американскому добровольцу, защищающему Украину на фронте. Семичасовое вмешательство провели львовские кардиохирурги, после чего военнослужащий планирует вернуться к службе.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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