Стало відомо кого поліція підозрює у вбивстві Ірини Фаріон

Прощання з Іриною Фаріон у Львові. Фото: УНІАН

Слідство зараз вже має головного підозрювана у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, яку сьогодні поховали у Львові. У поліції вважають, що це було замовне вбивство й у виконавця є спільники.

Про це 22 липня, у понеділок повідомляє "Суспільне" посилаючись на власні джерела у Нацполіції.

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Хто головний підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон

На думку слідчих, виконавцем вбивства і був той молодик, якого постійно бачили сусіди під будинком Ірини Фаріон. Саме на нього вказують свідки, в тому числі є люди, які бачили, як саме цей розшукуваний з перших годин хлопець стріляв у мовознавицю.

Головний підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: Нацполіція України

Цей чоловік ще 11 липня потрапив на камери спостереження і вже з'ясувалось, що він кожного дня приходив у двір окрім вихідних. Одягнутий він був завжди однаково і дивно, заради маскування.

Що відомо про підозрюваного

Поки що джерела у поліції повідомляють, що хлопець має на вигляд років 20, худорлявої статури, зростом приблизно — 170-180 см. Він мав при собі невеличку сумочку, де, за версією слідства, і приховував пістолет, гільзу від якого вже знайшли.

Поліцейські стверджують, що вбивця діяв професійно, адже прорахував шляхи відходу та подальший розвиток подій. Також здійснив замах коли в районі вимкнули світло і багато камер не працювали.

Сама Фаріон, за інформацією правоохоронців, не зверталась до поліції через якісь погрози.

Нагадаємо, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич заявив, що Фаріон міг вбити хлопець, який мав психічні розлади або вдавав їх наявність.

А всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про грошову винагороду за будь-яку інформацію про вбивцю мовознавиці Ірини Фаріон. За це готові заплатити 10 тисяч доларів.