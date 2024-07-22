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У Львові поховали Ірину Фаріон — фоторепортаж

22 липня 2024 18:48
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Похорон Ірини Фаріон у Львові 22 липня — фото
Похорон Ірини Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові у понеділок, 22 липня, поховали мовознавицю Ірину Фаріон. Похорон відбувся на Личаківському кладовищі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Похорон Ірини Фаріон

Фаріон поховали на центральній алеї Личаківського цвинтаря, неподалік від могили Володимира Івасюка.

У Львові поховали Ірину Фаріон
Похорон Ірини Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE
Похорон Ірини Фаріон у Львові
Похорон Ірини Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

Донька Ірини Фаріон — Софія — пригадала, якою була її мама, як турбувалася про рідних, пила каву з медом, робила руханку і молилася за хлопців.

"Це невимовний біль, який розриває зсередини, але ми маємо бути сильними, бо ми — українці", — наголосила вона.

Похорон мовознавиці Ірини Фаріон
Похорон Ірини Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE
Похорон Фаріон на Личаківському кладовищі
Похорон Ірини Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

Політик та військовослужбовець Руслан Кошулинський наголосив, що Фаріон не ламалася та не плакала. Він закликав українців поширювати її силу та творити українську Україну.  

Похорон Ірини Фаріон
Похорон Ірини Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Іриною Фаріон
Похорон Ірини Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

Люди скандували: "Слава Ірині Фаріон!".

Похорон Ірини Фаріон у Львові
Похорон Ірини Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

У Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. 

Згодом Президент України Володимир Зеленський запевнив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Для цього залучено всі ресурси.

Сусідка громадської діячки заявила, що зловмисник чекав на Фаріон 2-3 тижні. Нападник приходив вранці і сидів на кріслі у дворі. 

Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку. 

Поліція Львівської області опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного. 

вбивство Львів цвинтар похорон Ірина Фаріон

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