Ірина Фаріон - на Личаківському кладовищі прощаються з мовознавицею

На Личаківському кладовищі у Львові прощаються з Іриною Фаріон — фото
Після церемонії прощання з мовознавицею Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі сотні людей прийшли на Личаківське кладовище у Львові. Усі хочуть віддати останню шану екснардепці.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Прощання з Фаріон на Личаківському кладовищі
Відомо, що о 14:00 церемонія прощання з Іриною Фаріон почалася у Гарнізонному храмі Петра і Павла.
Після цього процесія рушила на площу Ринок, де також віддали останню шану вбитій мовознавиці.
Після цього Фаріон поховають на Личаківському кладовищі поблизу композитора Володимира Івасюка. На цвинтарі теж зібрались сотні людей, щоб попрощатись з громадською діячкою.
На церемонію прощання прийшли різні люди: серед них рідні, знайомі, сусіди, відомі політики, депутати, військові та просто небайдужі українці.
Так, військовослужбовець Максим Губенко у коментарі Новини.LIVE розповів, що вбивство мовознавиці стало для нього справжнім шоком, і висловив щирі співчуття рідним померлої.
"Україна тримається на таких людях, як Фаріон", — зазначив він.
Останні подробиці про вбивство Фаріон
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці назвали прикмети ймовірного вбивці Фаріон та оприлюднили відео з камер спостереження.
Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич вказав, що Фаріон міг вбити хлопець, який мав психічні розлади або вдавав їх наявність.
Також ми писали, що ВО "Свобода" оголосила винагороду за інформацію про вбивцю Фаріон та попросила небайдужих відгукнутись, якщо хтось володіє важливими фактами.
Читайте Новини.LIVE!