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На Личаківському кладовищі у Львові прощаються з Іриною Фаріон — фото

22 липня 2024 16:38
Катерина Османська - Редактор
Ірина Фаріон - на Личаківському кладовищі прощаються з мовознавицею
Прощання з Іриною Фаріон на Личаківському кладовищі. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Після церемонії прощання з мовознавицею Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі сотні людей прийшли на Личаківське кладовище у Львові. Усі хочуть віддати останню шану екснардепці. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Прощання з Фаріон на Личаківському кладовищі

Відомо, що о 14:00 церемонія прощання з Іриною Фаріон почалася у Гарнізонному храмі Петра і Павла.  

прощання з Іриною Фаріон у храмі
Прощання з Іриною Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

Після цього процесія рушила на площу Ринок, де також віддали останню шану вбитій мовознавиці.

Садовий та Козицькій на прощанні з Фаріон
Прощання з Іриною Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE
банер на честь Ірини Фаріон
Прощання з Іриною Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

  

Після цього Фаріон поховають на Личаківському кладовищі поблизу композитора Володимира Івасюка. На цвинтарі теж зібрались сотні людей, щоб попрощатись з громадською діячкою.

прощання з Фаріон на кладовищі
Прощання з Іриною Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE
прощання з Фаріон на кладовищі
Прощання з Іриною Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

На церемонію прощання прийшли різні люди: серед них рідні, знайомі, сусіди, відомі політики, депутати, військові та просто небайдужі українці.

Так, військовослужбовець Максим Губенко у коментарі Новини.LIVE розповів, що вбивство мовознавиці стало для нього справжнім шоком, і висловив щирі співчуття рідним померлої. 

"Україна тримається на таких людях, як Фаріон", — зазначив він. 

Останні подробиці про вбивство Фаріон

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці назвали прикмети ймовірного вбивці Фаріон та оприлюднили відео з камер спостереження.  

Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич вказав, що Фаріон міг вбити хлопець, який мав психічні розлади або вдавав їх наявність. 

Також ми писали, що ВО "Свобода" оголосила винагороду за інформацію про вбивцю Фаріон та попросила небайдужих відгукнутись, якщо хтось володіє важливими фактами.

Львів цвинтар похорон Ірина Фаріон

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