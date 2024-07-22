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На Лычаковском кладбище во Львове прощаются с Ириной Фарион — фото

22 июля 2024 16:38
Катерина Османская - Редактор
Ирина Фарион - на Лычаковском кладбище прощаются с языковедом
Прощание с Ириной Фарион на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

После церемонии прощания с языковедом Ириной Фарион в Гарнизонном храме сотни людей пришли на Лычаковское кладбище во Львове. Все хотят отдать последнее уважение экс-нардепке.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Прощание с Фарион на Лычаковском кладбище

Известно, что в 14:00 церемония прощания с Ириной Фарион началась в Гарнизонном храме Петра и Павла.

прощание с Ириной Фарион в храме
Прощание с Ириной Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE.

После этого процессия двинулась на площадь Рынок, где также отдали последний почет убитому языковеду.

Садовый и Козыкский на прощании с Фарионом
Прощание с Ириной Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE.
баннер в честь Ирины Фарион
Прощание с Ириной Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE.

 

После этого Фарион похоронят на Лычаковском кладбище вблизи композитора Владимира Ивасюка. На кладбище тоже собрались сотни людей, чтобы попрощаться с общественным деятелем.

прощание с Фарионом на кладбище
Прощание с Ириной Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE
прощание с Фарионом на кладбище
Прощание с Ириной Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

На церемонию прощания пришли разные люди: среди них родные, знакомые, соседи, известные политики, депутаты, военные и просто неравнодушные украинцы.

Так, военнослужащий Максим Губенко в комментарии Новини.LIVE рассказал, что убийство языковеда стало для него настоящим шоком, и выразил искренние соболезнования родным умершей.

"Украина держится на таких людях, как Фарион", — отметил он.

Последние подробности об убийстве Фарион

Напомним, недавно правоохранители назвали приметы предполагаемого убийцы Фарион и обнародовали видео с камер наблюдения.

В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич указал, что Фарион мог убить парень, который имел психические расстройства или делал их наличие.

Также мы писали, что ВО "Свобода" объявила вознаграждение за информацию об убийце Фарион и попросила неравнодушных отозваться, если кто-то владеет важными фактами.

Львов кладбище похороны Ирина Фарион

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