Ірина Фаріон - ВО Свобода обіцяє винагороду за інформацію про вбивцю екснардепки

"Свобода" оголосила винагороду за інформацію про вбивцю Фаріон — яку суму обіцяють
Всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про грошову винагороду за будь-яку інформацію про вбивцю мовознавиці Ірини Фаріон. За це готові заплатити 10 тисяч доларів.
Про це повідомила пресслужба ВО "Свобода".
Винагорода за вбивцю Фаріон
"Найперше нині ми зацікавлені у тому, аби знайти виконавця злочину — вбивства Ірини Фаріон. За будь-яку інформацію, яка допоможе правоохоронцям знайти нападника, чи його нинішнє місце перебування — гарантовано фінансову винагороду! Гарантуємо анонімність!" — йдеться у повідомленні.
Якщо хтось володіє якимись фактами, людей просять писати на електронну пошту: [email protected].
Водночас лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що початкова винагорода за інформацію, яка допоможе знайти убивцю Фаріон — 10 тисяч доларів.
"Одразу з'явилась купа підприємців та небайдужих українців, які запропонували збільшити цю суму. Наш осередок у США виявив таку ініціативу і вже запропонував тим людям, які нададуть цінну інформацію для правоохоронних органів, відповідну винагороду", — розповів Тягнибок.
Він також додав, що отримана інформація може допомогти "вийти не лише на виконавця, а й на замовника злочину".
Вбивство Фаріон — останні новини
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці назвали прикмети ймовірного вбивці Фаріон та оприлюднили відео з камер спостереження.
Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич вказав, що Фаріон міг вбити хлопець, який мав психічні розлади або вдавав їх наявність.
Також ми писали, що 22 липня у Львові прощаються з мовознавицею Іриною Фаріон. Її поховають на Личаківському кладовищі неподалік від Володимира Івасюка.
Читайте Новини.LIVE!