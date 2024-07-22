Ірина Фаріон - ВО Свобода обіцяє винагороду за інформацію про вбивцю екснардепки

Прощання з Іриною Фаріон. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про грошову винагороду за будь-яку інформацію про вбивцю мовознавиці Ірини Фаріон. За це готові заплатити 10 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба ВО "Свобода".

Читайте також:

Винагорода за вбивцю Фаріон

"Найперше нині ми зацікавлені у тому, аби знайти виконавця злочину — вбивства Ірини Фаріон. За будь-яку інформацію, яка допоможе правоохоронцям знайти нападника, чи його нинішнє місце перебування — гарантовано фінансову винагороду! Гарантуємо анонімність!" — йдеться у повідомленні.

Якщо хтось володіє якимись фактами, людей просять писати на електронну пошту: [email protected].

Скриншот допису ВО "Свобода"

Водночас лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що початкова винагорода за інформацію, яка допоможе знайти убивцю Фаріон — 10 тисяч доларів.

"Одразу з'явилась купа підприємців та небайдужих українців, які запропонували збільшити цю суму. Наш осередок у США виявив таку ініціативу і вже запропонував тим людям, які нададуть цінну інформацію для правоохоронних органів, відповідну винагороду", — розповів Тягнибок.

Він також додав, що отримана інформація може допомогти "вийти не лише на виконавця, а й на замовника злочину".

Вбивство Фаріон — останні новини

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці назвали прикмети ймовірного вбивці Фаріон та оприлюднили відео з камер спостереження.

Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич вказав, що Фаріон міг вбити хлопець, який мав психічні розлади або вдавав їх наявність.

Також ми писали, що 22 липня у Львові прощаються з мовознавицею Іриною Фаріон. Її поховають на Личаківському кладовищі неподалік від Володимира Івасюка.