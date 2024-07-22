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"Свобода" объявила вознаграждение за информацию об убийце Фарион — какую сумму обещают

22 июля 2024 15:41
Катерина Османская - Редактор
Ирина Фарион - ВО Свобода обещает вознаграждение за информацию об убийце экс-нардепа
Прощание с Ириной Фарион. Фото: REUTERS/Roman Baluk
Катерина Османская - Редактор

Всеукраинское объединение "Свобода" объявило о денежном вознаграждении за любую информацию об убийце языковеда Ирины Фарион. За это готовы заплатить 10 тысяч долларов. 

Об этом сообщила пресс-служба ВО "Свобода".

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Вознаграждение за убийцу Фарион

"В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы найти исполнителя преступления — убийства Ирины Фарион. За любую информацию, которая поможет правоохранителям найти нападающего, или его нынешнее место пребывания — гарантировано финансовое вознаграждение! Гарантируем анонимность!" — говорится в сообщении.

Если кто-то владеет какими-либо фактами, людей просят писать по электронной почте: [email protected].

вознаграждение за убийцу Фарион
Скриншот сообщения ВО "Свобода"

В то же время лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что первоначальное вознаграждение за информацию, которая поможет найти убийцу Фарион — 10 тысяч долларов.

"Сразу появилась куча предпринимателей и неравнодушных украинцев, которые предложили увеличить эту сумму. Наша ячейка в США обнаружила такую инициативу и уже предложила тем людям, которые предоставят ценную информацию для правоохранительных органов, соответствующее вознаграждение", — рассказал Тягнибок.

Он также добавил, что полученная информация может помочь "выйти не только на исполнителя, но и на заказчика преступления".

Убийство Фарион — последние новости

Напомним, недавно правоохранители назвали приметы предполагаемого убийцы Фарион и обнародовали видео с камер наблюдения.

В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич указал, что Фарион мог убить парень, который имел психические расстройства или делал их наличие.

Также мы писали, что 22 июля во Львове прощаются с языковедом Ириной Фарион. Ее похоронят на Лычаковском кладбище неподалеку от Владимира Ивасюка.

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