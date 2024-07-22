Похороны Ирины Фарион во Львове 22 июля — фото

Во Львове похоронили Ирину Фарион — фоторепортаж
Во Львове в понедельник, 22 июля, похоронили языковеда Ирину Фарион. Похороны прошли на Лычаковском кладбище.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Похороны Ирины Фарион
Фарион похоронили на центральной аллее Лычаковского кладбища, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.
Дочь Ирины Фарион — София — вспомнила, какой была ее мама, как беспокоилась о родных, пила кофе с медом, делала зарядку и молилась за парней.
"Это невыразимая боль, которая разрывает изнутри, но мы должны быть сильными, потому что мы — украинцы", — подчеркнула она.
Политик и военнослужащий Руслан Кошулинский подчеркнул, что Фарион не ломалась и не плакала. Он призвал украинцев распространять ее силу и создавать украинскую Украину.
Люди скандировали: "Слава Ирине Фарион!".
Убийство Ирины Фарион — что известно
Во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы.
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион. Для этого привлечены все ресурсы.
Соседка общественного деятеля заявила, что злоумышленник ждал Фарион 2-3 недели. Нападающий приходил утром и сидел на кресле во дворе.
После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она умерла во львовской больнице. По словам врачей, сердце пациента не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.
Полиция Львовской области опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижение вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.
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