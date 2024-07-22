Похороны Ирины Фарион во Львове 22 июля — фото

Похороны Ирины Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в понедельник, 22 июля, похоронили языковеда Ирину Фарион. Похороны прошли на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Похороны Ирины Фарион

Фарион похоронили на центральной аллее Лычаковского кладбища, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

Похороны Ирины Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

Похороны Ирины Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

Дочь Ирины Фарион — София — вспомнила, какой была ее мама, как беспокоилась о родных, пила кофе с медом, делала зарядку и молилась за парней.

"Это невыразимая боль, которая разрывает изнутри, но мы должны быть сильными, потому что мы — украинцы", — подчеркнула она.

Похороны Ирины Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

Похороны Ирины Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

Политик и военнослужащий Руслан Кошулинский подчеркнул, что Фарион не ломалась и не плакала. Он призвал украинцев распространять ее силу и создавать украинскую Украину.

Похороны Ирины Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

Похороны Ирины Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

Люди скандировали: "Слава Ирине Фарион!".

Похороны Ирины Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

Убийство Ирины Фарион — что известно

Во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион. Для этого привлечены все ресурсы.

Соседка общественного деятеля заявила, что злоумышленник ждал Фарион 2-3 недели. Нападающий приходил утром и сидел на кресле во дворе.

После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она умерла во львовской больнице. По словам врачей, сердце пациента не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Полиция Львовской области опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижение вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.