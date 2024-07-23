Стало известно кого полиция подозревает в убийстве Ирины Фарион

Прощание с Ириной Фарион во Львове. Фото: УНИАН

Следствие сейчас уже определилось с главным подозреваемым в убийстве языковеда Ирины Фарион, которую сегодня похоронили во Львове. В полиции считают, что это было заказное убийство и у исполнителя есть сообщники.

Об этом 22 июля в понедельник сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в Нацполиции.

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Кто главный подозреваемый в убийстве Ирины Фарион

По мнению следователей, исполнителем убийства и был тот молодой человек, которого постоянно видели соседи под домом Ирины Фарион. Именно на него указывают свидетели, в том числе люди, которые видели, как именно этот разыскиваемый с первых часов парень стрелял в языковеда.

Главный подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: Нацполиция Украины

Этот парень еще 11 июля попал на камеры наблюдения и уже выяснилось, что каждый день он приходил во двор кроме выходных. Одет он был всегда одинаково и удивительно — ради маскировки.

Что известно о подозреваемом

Пока источники в полиции сообщают, что парень выглядит лет на 20, худощавого телосложения, ростом примерно — 170-180 см. Он имел при себе небольшую сумочку, где, по версии следствия, и скрывал пистолет, гильзу от которого уже нашли.

Полицейские утверждают, что убийца действовал профессионально, потому что просчитал пути ухода и дальнейшее развитие событий. Также он совершил покушение, когда в районе выключили свет и многие камеры не работали.

Сама Фарион, по информации правоохранителей, не обращалась в полицию из-за каких-либо угроз.

Напомним, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич заявил, что Фарион мог убить парень, который имел психические расстройства или делал их наличие.

А всеукраинское объединение "Свобода" объявило о денежном вознаграждении за любую информацию об убийце языковеда Ирины Фарион. За это готовы заплатить 10 тысяч долларов.