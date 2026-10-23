Федір Стригун. Фото: youtube.com/@fstryhun

На 87-му році життя після тривалої та важкої хвороби помер народний артист України Федір Стригун. Він був видатним актором і режисером, який присвятив своє життя українському театру.

Про смерть митця повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

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Чим запам’ятався народний артист України

Федір Стригун народився 1 листопада 1939 року на Черкащині, а професійну акторську освіту здобув у Київському інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. З 1965 року працював у театрі імені Марії Заньковецької у Львові, а з 1987-го до 2019 року був його художнім керівником і головним режисером.

За свою кар’єру поставив понад 30 вистав і зіграв більш ніж сотню театральних ролей. У 1978 році став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка за виставу "Тил".

Пост Садового. Фото: скриншот

Рідним і близьким актора, а також усій театральній спільноті Садовий висловив щирі співчуття.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові через затримки зарплат почали звільнятися двірники. За словами міського голови Андрія Садового, Державне казначейство не проводить частину міських платежів, попри наявність коштів на рахунках: зокрема, заблоковано 17,9 млн грн на зарплати двірникам і 158 млн грн на роботу громадського транспорту. Загальна сума заблокованих коштів перевищує 1,086 млрд грн.