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Головна Львів Помер народний артист України Федір Стригун

Помер народний артист України Федір Стригун

Ua ru
23 жовтня 2026 13:43
Помер Федір Стригун — народний артист України та режисер youtube.com/@fstryhun
Федір Стригун. Фото: youtube.com/@fstryhun

На 87-му році життя після тривалої та важкої хвороби помер народний артист України Федір Стригун. Він був видатним актором і режисером, який присвятив своє життя українському театру.

Про смерть митця повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

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Чим запам’ятався народний артист України

Федір Стригун народився 1 листопада 1939 року на Черкащині, а професійну акторську освіту здобув у Київському інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. З 1965 року працював у театрі імені Марії Заньковецької у Львові, а з 1987-го до 2019 року був його художнім керівником і головним режисером. 

За свою кар’єру поставив понад 30 вистав і зіграв більш ніж сотню театральних ролей. У 1978 році став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка за виставу "Тил".

Помер народний артист України Федір Стригун - фото 1
Пост Садового. Фото: скриншот

Рідним і близьким актора, а також усій театральній спільноті Садовий висловив щирі співчуття.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові на перетині вулиць Шевченка та Ковча розпочали монтаж балок нового шляхопроводу. За словами міського голови Андрія Садового, загалом встановлять 12 балок, а завершити будівництво планують до кінця 2026 року. Після цього відремонтують старий міст і організують кільцевий рух.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові через затримки зарплат почали звільнятися двірники. За словами міського голови Андрія Садового, Державне казначейство не проводить частину міських платежів, попри наявність коштів на рахунках: зокрема, заблоковано 17,9 млн грн на зарплати двірникам і 158 млн грн на роботу громадського транспорту. Загальна сума заблокованих коштів перевищує 1,086 млрд грн.

смерть Львів мистецтво театр актори
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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