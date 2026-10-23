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Главная Львов Умер народный артист Украины Федор Стригун

Умер народный артист Украины Федор Стригун

Ua ru
23 октября 2026 13:43
Скончался Фёдор Стригун — народный артист Украины и режиссёр youtube.com/@fstryhun
Фёдор Стригун. Фото: youtube.com/@fstryhun

На 87-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался народный артист Украины Федор Стригун. Он был выдающимся актером и режиссером, посвятившим свою жизнь украинскому театру.

О смерти артиста сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

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Чем запомнился народный артист Украины

Федор Стригун родился 1 ноября 1939 года в Черкасской области, а профессиональное актерское образование получил в Киевском институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. С 1965 года работал в театре имени Марии Заньковецкой во Львове, а с 1987 по 2019 год был его художественным руководителем и главным режиссером.

За свою карьеру поставил более 30 спектаклей и сыграл более сотни театральных ролей. В 1978 году стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за спектакль "Тил".

Умер народный артист Украины Федор Стригун - фото 1
Пост Садового. Фото: скриншот

Родным и близким актера, а также всему театральному сообществу Садовый выразил искренние соболезнования.

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смерть Львов искусство театр актеры
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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