Садовий прокоментував підозри у зловживаннях на ремонті табору Старт

Мер Львова Андрій Садовий розповів про посадовців міськради, яких підозрюють у зловживаннях на ремонті дитячого табору "Старт" у Карпатах. За його словами, деякі з них отримали підозри.

Про це Андрій Садовий повідомив у коментарі журналістам у вівторок, 13 січня, передає кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Зловживання на ремонті дитячого табору

Наразі правоохоронці розслідують привласнення грошей посадовцями Львівської міської ради.

"Щоб ви розуміли, будь-які тендерні процедури і будь-які виконання робіт в міській раді є під прицільним поглядом правоохоронних органів. Всіх. Тому всі підрядники це знають", — зауважив Садовий.

За його словами, якщо йдеться про табір "Старт", то є підозра, що підрядник, який виконував роботи, вчинив нечесно. Мер не думає, що можуть бути якісь претензії до працівників Департаменту освіти.

Садовий наголосив, що стосовно цієї справи максимальне сприяння та підтримка, оскільки необхідно все дослідити.

"Я буду просити за такі злочини, що відбудуться, вважаю, максимальних покарань. Тільки так. Але наразі цей табір прекрасно працює. Там провели ремонт. І там в цьому році сотні, сотні, сотні дітей відпочивали. І зараз там також діти", — додав він.

Що передувало

Поліція розслідує зловживання під час ремонту комунального табору "Старт" у Карпатах. Під підозрою — колишні та нинішні посадовці ЛМР, колишній директор табору та підрядник.

Вартість ремонту спальних приміщень склала 10,45 млн грн, заміна вікон — 1,5 млн грн, меблі та обладнання — 1,9 млн грн, загалом близько 15 млн грн.

