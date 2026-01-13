Садовый прокомментировал подозрения в злоупотреблениях при ремонте лагеря Старт

Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о должностных лицах горсовета, которых подозревают в злоупотреблениях на ремонте детского лагеря "Старт" в Карпатах. По его словам, некоторые из них получили подозрения.

Об этом Андрей Садовый сообщил в комментарии журналистам во вторник, 13 января, передает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Злоупотребления на ремонте детского лагеря

Сейчас правоохранители расследуют присвоение денег должностными лицами Львовского городского совета.

"Чтобы вы понимали, любые тендерные процедуры и любые выполнения работ в городском совете есть под прицельным взглядом правоохранительных органов. Всех. Поэтому все подрядчики это знают", — отметил Садовый.

По его словам, если речь идет о лагере "Старт", то есть подозрение, что подрядчик, который выполнял работы, поступил нечестно. Мэр не думает, что могут быть какие-то претензии к работникам Департамента образования.

Садовый отметил, что в отношении этого дела максимальное содействие и поддержка, поскольку необходимо все исследовать.

"Я буду просить за такие преступления, которые состоятся, считаю, максимальных наказаний. Только так. Но сейчас этот лагерь прекрасно работает. Там провели ремонт. И там в этом году сотни, сотни, сотни детей отдыхали. И сейчас там также дети", — добавил он.

Что предшествовало

Полиция расследует злоупотребления во время ремонта коммунального лагеря "Старт" в Карпатах. Под подозрением — бывшие и нынешние чиновники ЛГС, бывший директор лагеря и подрядчик.

Стоимость ремонта спальных помещений составила 10,45 млн грн, замена окон — 1,5 млн грн, мебель и оборудование — 1,9 млн грн, всего около 15 млн грн.

