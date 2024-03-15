Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Преміював дружину та сина п'ять разів на 15 тис. грн — як покарали директора ліцею на Львівщині arrow

Преміював дружину та сина п'ять разів на 15 тис. грн — як покарали директора ліцею на Львівщині

15 березня 2024 13:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Преміював дружину та сина п'ять разів на 15 тис. грн — як покарали директора ліцею на Львівщині
Директор ліцею Володимир Сенейко. Фото: lviv.media
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Директор Нижанковицького професійного ліцею на Львівщині Володимир Сенейко безпідставно преміював п'ять разів свою дружину та сина на 15 тис. грн. Суд визнав директора винним у зловживанні службовим становищем і розтраті грошей та призначив йому штраф у розмірі 5,1 тис. грн.

Про це повідомляє Lviv.Media з посиланням на судовий вирок, оприлюднений в Єдиному державному реєстрі судових рішень, 14 березня.

Читайте також:

Преміювання родичів Сенейка

За даними слідства, Сенейко у листопаді 2022 року прийняв на роботу свою дружину та сина. Жінка обійняла посаду лаборантки, а хлопець — оператора котельні на опалювальний сезон.

Як з'ясувалося, син Сенейка вже за два місяці від початку роботи отримав першу премію у розмірі дві тисячі гривень, а дружина — чотири тисячі гривень. Згодом лаборантці виділили ще дві тисячі премії у березні 2023 року. Крім того, дружині Сенейко виписав премію ще й у червні та у вересні з нагоди свята Покрови пресвятої Богородиці. Тоді вона знову отримала чотири тисячі гривень.

"Наприкінці березня 2023 року директор ліцею перевів свого сина з посади оператора котельні на посаду маляра, а у червні — з посади маляра на посаду майстра виробничого навчання", — вказали у виданні.

Загалом впродовж майже двох років, родичі Сенейка отримали 15 тис. грн премії.

Покарання для Сенейка

У лютому 2024 року відбулося судове засідання, але тоді Сенейко не визнав свою провину і подав клопотання з проханням закрити справу.

Однак Старосамбірський районний суд визнав директора ліцею винним та покарав його штрафом у розмірі 5,1 тис. грн.

Скриншот судового вироку
Скриншот судового вироку

Нагадаємо, у Львівській області суд покарав  помічника депутата Львівської облради Андрія Тупіса. Посадовець брав участь у переправленні ухилянтів за кордон. Він отримав штраф у розмірі 180 тис. гривень.

Також ми писали про те, що у Львові суд визнав винним у дрібному хуліганстві чоловіка, який займався оральними втіхами у громадському місці. Йому призначили штраф у розмірі 119 грн.

Львів
премія
Україна
штраф
Львівська область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні