Преміював дружину та сина п'ять разів на 15 тис. грн — як покарали директора ліцею на Львівщині

Директор ліцею Володимир Сенейко. Фото: lviv.media

Директор Нижанковицького професійного ліцею на Львівщині Володимир Сенейко безпідставно преміював п'ять разів свою дружину та сина на 15 тис. грн. Суд визнав директора винним у зловживанні службовим становищем і розтраті грошей та призначив йому штраф у розмірі 5,1 тис. грн.

Про це повідомляє Lviv.Media з посиланням на судовий вирок, оприлюднений в Єдиному державному реєстрі судових рішень, 14 березня.

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Преміювання родичів Сенейка

За даними слідства, Сенейко у листопаді 2022 року прийняв на роботу свою дружину та сина. Жінка обійняла посаду лаборантки, а хлопець — оператора котельні на опалювальний сезон.

Як з'ясувалося, син Сенейка вже за два місяці від початку роботи отримав першу премію у розмірі дві тисячі гривень, а дружина — чотири тисячі гривень. Згодом лаборантці виділили ще дві тисячі премії у березні 2023 року. Крім того, дружині Сенейко виписав премію ще й у червні та у вересні з нагоди свята Покрови пресвятої Богородиці. Тоді вона знову отримала чотири тисячі гривень.

"Наприкінці березня 2023 року директор ліцею перевів свого сина з посади оператора котельні на посаду маляра, а у червні — з посади маляра на посаду майстра виробничого навчання", — вказали у виданні.

Загалом впродовж майже двох років, родичі Сенейка отримали 15 тис. грн премії.

Покарання для Сенейка

У лютому 2024 року відбулося судове засідання, але тоді Сенейко не визнав свою провину і подав клопотання з проханням закрити справу.

Однак Старосамбірський районний суд визнав директора ліцею винним та покарав його штрафом у розмірі 5,1 тис. грн.

Скриншот судового вироку

Нагадаємо, у Львівській області суд покарав помічника депутата Львівської облради Андрія Тупіса. Посадовець брав участь у переправленні ухилянтів за кордон. Він отримав штраф у розмірі 180 тис. гривень.

Також ми писали про те, що у Львові суд визнав винним у дрібному хуліганстві чоловіка, який займався оральними втіхами у громадському місці. Йому призначили штраф у розмірі 119 грн.