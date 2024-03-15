Премировал жену и сына пять раз на 15 тыс. грн — как наказали директора лицея на Львовщине

Директор лицея Владимир Сенейко. Фото: lviv.media

Директор Нижанковицкого профессионального лицея во Львовской области Владимир Сенейко безосновательно премировал пять раз свою жену и сына на 15 тыс. грн. Суд признал директора виновным в злоупотреблении служебным положением и растрате денег и назначил штраф в размере 5,1 тыс. грн.

Об этом сообщает Lviv.Media со ссылкой на судебный приговор, обнародованный в Едином государственном реестре судебных решений, 14 марта.

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Премирование родственников Сенейко

По данным следствия, Сенейко в ноябре 2022 принял на работу свою жену и сына. Женщина заняла должность лаборантки, а парень оператора котельной на отопительный сезон.

Как выяснилось, сын Сенейко уже через два месяца после начала работы получил первую премию в размере две тысячи гривен, а жена — четыре тысячи гривен. Впоследствии лаборантке выделили еще две тысячи премий в марте 2023 года. Кроме того, жене Сенейко выписал премию еще и в июне и в сентябре по случаю праздника Покровы Пресвятой Богородицы. Тогда она снова получила четыре тысячи гривен.

"В конце марта 2023 года директор лицея перевел своего сына с должности оператора котельной на должность маляра, а в июне — с должности маляра на должность мастера производственного обучения", — указали в издании.

Всего на протяжении почти двух лет родственники Сенейко получили 15 тыс. грн премии.

Наказание для Сенейко

В феврале 2024 года состоялось судебное заседание, но тогда Сенейко не признал свою вину и подал ходатайство с просьбой закрыть дело.

Однако Старосамборский районный суд признал директора лицея виновным и наказал его штрафом в размере 5,1 тыс. грн.

Скриншот судебного приговора

Напомним, во Львовской области суд наказал помощника депутата Львовского облсовета Андрея Туписа. Чиновник участвовал в переправке уклонистов за границу. Он получил штраф в размере 180 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что во Львове суд признал виновным в мелком хулиганстве мужчину, который занимался оральными утехами в общественном месте. Ему назначен штраф в размере 119 грн.