Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Премировал жену и сына пять раз на 15 тыс. грн — как наказали директора лицея на Львовщине arrow

Премировал жену и сына пять раз на 15 тыс. грн — как наказали директора лицея на Львовщине

15 марта 2024 13:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Премировал жену и сына пять раз на 15 тыс. грн — как наказали директора лицея на Львовщине
Директор лицея Владимир Сенейко. Фото: lviv.media
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Директор Нижанковицкого профессионального лицея во Львовской области Владимир Сенейко безосновательно премировал пять раз свою жену и сына на 15 тыс. грн. Суд признал директора виновным в злоупотреблении служебным положением и растрате денег и назначил штраф в размере 5,1 тыс. грн.

Об этом сообщает Lviv.Media со ссылкой на судебный приговор, обнародованный в Едином государственном реестре судебных решений, 14 марта.

Читайте также:

Премирование родственников Сенейко

По данным следствия, Сенейко в ноябре 2022 принял на работу свою жену и сына. Женщина заняла должность лаборантки, а парень оператора котельной на отопительный сезон.

Как выяснилось, сын Сенейко уже через два месяца после начала работы получил первую премию в размере две тысячи гривен, а жена — четыре тысячи гривен. Впоследствии лаборантке выделили еще две тысячи премий в марте 2023 года. Кроме того, жене Сенейко выписал премию еще и в июне и в сентябре по случаю праздника Покровы Пресвятой Богородицы. Тогда она снова получила четыре тысячи гривен.

"В конце марта 2023 года директор лицея перевел своего сына с должности оператора котельной на должность маляра, а в июне — с должности маляра на должность мастера производственного обучения", — указали в издании.

Всего на протяжении почти двух лет родственники Сенейко получили 15 тыс. грн премии.

Наказание для Сенейко

В феврале 2024 года состоялось судебное заседание, но тогда Сенейко не признал свою вину и подал ходатайство с просьбой закрыть дело.

Однако Старосамборский районный суд признал директора лицея виновным и наказал его штрафом в размере 5,1 тыс. грн.

Скриншот судебного приговора
Скриншот судебного приговора

Напомним, во Львовской области суд наказал помощника депутата Львовского облсовета Андрея Туписа. Чиновник участвовал в переправке уклонистов за границу. Он получил штраф в размере 180 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что во Львове суд признал виновным в мелком хулиганстве мужчину, который занимался оральными утехами в общественном месте. Ему назначен штраф в размере 119 грн.

Львов
премия
Украина
штраф
Львовская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне