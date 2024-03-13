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У Львові судили чоловіка, який займався оральними втіхами у громадському місці

13 березня 2024 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові судили чоловіка, який займався оральними втіхами у громадському місці
Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові Галицький районний суд визнав винним у дрібному хуліганстві чоловіка, який займався оральними втіхами у громадському місці. Йому призначили штраф у розмірі 119 грн.

Про це йдеться у постанові суду

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Оральні втіхи посеред вулиці

У матеріалах справи йдеться, що 18 січня цього року близько півночі фігурант разом із невідомою жінкою займався оральними втіхами посеред вулиці. Їх помітили патрульні, які склали адміністративний протокол за порушення громадського порядку і спокою. 

У суд чоловік не з'явився та не відповідав на телефонні виклики. Попри це, було розглянуто докази правопорушення — відео з нагрудної камери та рапорт поліцейського. Суд вирішив розглядати справу за відсутності фігуранта.

Суддя Галицького райсуду Віктор Романюк визнав чоловіка винним у дрібному хуліганстві і призначив 119 грн штрафу. Він також повинен сплатити 605 грн судового збору.

Нагадаємо, у Сихівському районі Львова громадяни скаржаться на обстріл вікон багатоповерхівок. Від початку лютого зафіксовано чотири таких випадки, поліція проводить перевірку.

Також у Червонограді Львівської області викрили нелегальний гральний клуб. Його роботу припинили, а організаторів судитимуть.

суд
Львів
секс
штраф
хуліганство

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