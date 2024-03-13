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Во Львове судили мужчину, который занимался оральными утехами в общественном месте

13 марта 2024 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове судили мужчину, который занимался оральными утехами в общественном месте
Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове Галицкий районный суд признал виновным в мелком хулиганстве мужчину, который занимался оральными утехами в общественном месте. Ему назначен штраф в размере 119 грн.

Об этом говорится в постановлении суда.

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Оральные утехи посреди улицы

В материалах дела говорится, что 18 января этого года около полуночи фигурант вместе с неизвестной женщиной занимался оральными утехами посреди улицы. Их заметили патрульные, составившие административный протокол за нарушение общественного порядка и покоя.

В суд мужчина не явился и не отвечал на телефонные вызовы. Несмотря на это, были рассмотрены доказательства правонарушения — видео из нагрудной камеры и рапорт полицейского. Суд решил рассматривать дело в отсутствие фигуранта.

Судья Галицкого райсуда Виктор Романюк признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил 119 грн штрафа. Он также должен оплатить 605 грн судебного сбора.

Напомним, в Сиховском районе Львова граждане жалуются на обстрелы окон многоэтажек. С начала февраля зафиксировано четыре таких случая, полиция проводит проверку.

Также в Червонограде Львовской области разоблачили нелегальный игровой клуб. Его работу прекратили, а организаторов будут судить.

суд
Львов
секс
штраф
хулиганство

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