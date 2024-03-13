Во Львове судили мужчину, который занимался оральными утехами в общественном месте
Во Львове Галицкий районный суд признал виновным в мелком хулиганстве мужчину, который занимался оральными утехами в общественном месте. Ему назначен штраф в размере 119 грн.
Об этом говорится в постановлении суда.
Оральные утехи посреди улицы
В материалах дела говорится, что 18 января этого года около полуночи фигурант вместе с неизвестной женщиной занимался оральными утехами посреди улицы. Их заметили патрульные, составившие административный протокол за нарушение общественного порядка и покоя.
В суд мужчина не явился и не отвечал на телефонные вызовы. Несмотря на это, были рассмотрены доказательства правонарушения — видео из нагрудной камеры и рапорт полицейского. Суд решил рассматривать дело в отсутствие фигуранта.
Судья Галицкого райсуда Виктор Романюк признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил 119 грн штрафа. Он также должен оплатить 605 грн судебного сбора.
Напомним, в Сиховском районе Львова граждане жалуются на обстрелы окон многоэтажек. С начала февраля зафиксировано четыре таких случая, полиция проводит проверку.
Также в Червонограде Львовской области разоблачили нелегальный игровой клуб. Его работу прекратили, а организаторов будут судить.
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