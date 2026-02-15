Професор Лось, якого звинуватили у домаганнях, хотів повернутися в ЛНУ — рішення суду

Професор Лось хотів поновитися в ЛНУ — чи дозволив суд
У Львові суд розглянув апеляційну скаргу з вимогою скасувати наказ про звільнення професора Йосипа Лося з ЛНУ. Колишній викладач, якого підозрюють у домаганні до студенток, прагнув повернутися в університет.
Чи дозволив суд поновитися в ЛНУ Йосипу Лосю
У 2025 році Лося звільнили з Львівського національного університету імені Івана Франка після звинувачень у домаганні до студенток. Професор викладав на факультеті журналістики.
Захист Лося подав апеляцію, аби скасувати наказ про його звільнення. 88-річний професор вимагав негайного поновлення на посаді викладача кафедри зарубіжної преси та інформації. Крім того, він хотів отримати виплату компенсації за весь період вимушеного прогулу.
Лось зазначив, що рішення Комісії з питань етики та професійної діяльності ЛНУ, на основі якого його звільнили, є незаконним. Він вважає, що жодних аморальних дій він не вчиняв.
Львівський суд у задоволенні апеляції відмовив. 88-річного професора Йосипа Лося не поновили на посаді викладача факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Що передувало
У лютому минулого року журналістка, яка навчалася в ЛНУ, заявила про домагання з боку Йосипа Лося. Після цього правоохоронці почали перевірку. Професора відсторонили від роботи, а пізніше звільнили.
Лось намагався поновитися на посаді та заперечував свою причетність до будь-яких аморальних дій. Однак у липні суд відмовив професору у поверненні в ЛНУ.
На знак протесту з університету відрахувалася студентка Софія Романів. Вона була однією з тих, хто публічно заявив про неприпустиму поведінку професора Йосипа Лося.
