Справа Лося - суд ухвалив рішення щодо поновлення професора у посаді

Засідання суду по справі Лося. Фото: Новини.LIVE

У Львові суд відмовив у поновленні на посаді професора Львівського національного університету імені Івана Франка Йосипа Лося. Його звільнили після звинувачень у домаганнях до студенток, що викликало значний суспільний резонанс.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з залу суду.

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Деталі справи

Судове засідання розпочалося із запізненням, і сам Лось на ньому не з’явився. Його інтереси представляв адвокат.

Біля будівлі суду зібралися активісти з плакатами "Геть Лося" — вони вимагали недопущення його повернення до викладацької діяльності.

Професор намагався не лише поновитися на посаді викладача факультету журналістики, а й стягнути зарплату за період вимушеного прогулу. Проте суд став на бік університету та відмовив у задоволенні позову.

Нагадаємо, що 3 червня у Львові відбулося чергове судове засідання у справі професора Йосипа Лося.

До цього скандал навколо випадків домагань на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка набрав нових обертів. Одна зі студенток, Софія Романів, яка відкрито звинуватила професора Йосипа Лося в непристойній поведінці, повідомила про своє відрахування з навчального закладу.