Дело Лося - суд принял решение о восстановлении профессора в должности

Заседание суда по делу Лося. Фото: Новини.LIVE

Во Львове суд отказал в восстановлении в должности профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосифа Лося. Его уволили после обвинений в домогательствах к студенткам, что вызвало значительный общественный резонанс.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

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Судебное заседание началось с опозданием, и сам Лось на нем не появился. Его интересы представлял адвокат.

У здания суда собрались активисты с плакатами "Долой Лося" — они требовали недопущения его возвращения к преподавательской деятельности.

Профессор пытался не только восстановиться в должности преподавателя факультета журналистики, но и взыскать зарплату за период вынужденного прогула. Однако суд принял сторону университета и отказал в удовлетворении иска.

Напомним, что 3 июня во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу профессора Иосифа Лося.

До этого скандал вокруг случаев домогательств на факультете журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко набрал новые обороты. Одна из студенток, София Романив, которая открыто обвинила профессора Иосифа Лося в непристойном поведении, сообщила о своем отчислении из учебного заведения.