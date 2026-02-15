Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Профессор Лось хотел восстановиться в ЛНУ — позволил ли суд

Профессор Лось хотел восстановиться в ЛНУ — позволил ли суд

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 15:32
Профессор Лось, которого обвинили в домогательствах, хотел вернуться в ЛНУ — решение суда
Профессор Иосиф Лось. Фото: Facebook/Йосип Лось

Во Львове суд рассмотрел апелляционную жалобу с требованием отменить приказ об увольнении профессора Иосифа Лося из ЛНУ. Бывший преподаватель, которого подозревают в домогательстве к студенткам, стремился вернуться в университет.

Об этом говорится в постановлении суда, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Разрешил ли суд восстановиться в ЛНУ Иосифу Лосю

В 2025 году Лося уволили из Львовского национального университета имени Ивана Франко после обвинений в домогательстве к студенткам. Профессор преподавал на факультете журналистики.

Защита Лося подала апелляцию, чтобы отменить приказ о его увольнении. 88-летний профессор требовал немедленного восстановления в должности преподавателя кафедры зарубежной прессы и информации. Кроме того, он хотел получить выплату компенсации за весь период вынужденного прогула.

Лось отметил, что решение Комиссии по вопросам этики и профессиональной деятельности ЛНУ, на основе которого его уволили, является незаконным. Он считает, что никаких аморальных действий он не совершал.

Львовский суд в удовлетворении апелляции отказал. 88-летнего профессора Иосифа Лося не восстановили в должности преподавателя факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Что предшествовало

В феврале прошлого года журналистка, которая училась в ЛНУ, заявила о домогательствах со стороны Иосифа Лося. После этого правоохранители начали проверку. Профессора отстранили от работы, а позже уволили.

Лось пытался восстановиться в должности и отрицал свою причастность к любым аморальным действиям. Однако в июле суд отказал профессору в возвращении в ЛНУ.

В знак протеста из университета отчислилась студентка София Романив. Она была одной из тех, кто публично заявил о недопустимом поведении профессора Иосифа Лося.

суд домогательства Львов Университет судебные решения
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации