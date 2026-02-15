Профессор Лось, которого обвинили в домогательствах, хотел вернуться в ЛНУ — решение суда

Профессор Иосиф Лось. Фото: Facebook/Йосип Лось

Во Львове суд рассмотрел апелляционную жалобу с требованием отменить приказ об увольнении профессора Иосифа Лося из ЛНУ. Бывший преподаватель, которого подозревают в домогательстве к студенткам, стремился вернуться в университет.

Об этом говорится в постановлении суда, передает Новини.LIVE.

Разрешил ли суд восстановиться в ЛНУ Иосифу Лосю

В 2025 году Лося уволили из Львовского национального университета имени Ивана Франко после обвинений в домогательстве к студенткам. Профессор преподавал на факультете журналистики.

Защита Лося подала апелляцию, чтобы отменить приказ о его увольнении. 88-летний профессор требовал немедленного восстановления в должности преподавателя кафедры зарубежной прессы и информации. Кроме того, он хотел получить выплату компенсации за весь период вынужденного прогула.

Лось отметил, что решение Комиссии по вопросам этики и профессиональной деятельности ЛНУ, на основе которого его уволили, является незаконным. Он считает, что никаких аморальных действий он не совершал.

Львовский суд в удовлетворении апелляции отказал. 88-летнего профессора Иосифа Лося не восстановили в должности преподавателя факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Что предшествовало

В феврале прошлого года журналистка, которая училась в ЛНУ, заявила о домогательствах со стороны Иосифа Лося. После этого правоохранители начали проверку. Профессора отстранили от работы, а позже уволили.

Лось пытался восстановиться в должности и отрицал свою причастность к любым аморальным действиям. Однако в июле суд отказал профессору в возвращении в ЛНУ.

В знак протеста из университета отчислилась студентка София Романив. Она была одной из тех, кто публично заявил о недопустимом поведении профессора Иосифа Лося.