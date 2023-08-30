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Прославляла "світле минуле СРСР": у Львові судитимуть прихильницю Кремля

30 серпня 2023 16:06
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Марта Байдака
Журналіст
Прославляла "світле минуле СРСР": у Львові судитимуть прихильницю Кремля
Суддівський молоток. Фото: Google.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові судитимуть жінку, яка, перебуваючи у громадському місці, розпалювала національну ворожнечу та ненависть до українського народу. Фігуранткою є 59-річна мешканка Сокальщини.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура

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Жінка стверджувала, що "Україна пропаде і її не буде"

"За даними слідства, фігурантка їхала однією із приміських маршруток, де почала конфлікт із водієм та іншими пасажирами. Вона стверджувала, що "Україна пропаде і її не буде", та нецензурними словами ображала її народ. Окрім того, жінка прославляла "світле минуле СРСР", зазначаючи, що за це треба дякувати Москві", — йдеться у повідомленні.

Керівництво Червоноградської окружної прокуратури скерувало до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України. Їй інкримінують розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у  Львові прокурори у суді довели, що уродженка РФ через власний акаунт у забороненій соцмережі прославляла країну-агресора та закликала до зміни меж території України. Жінку засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми раніше писали, що у Львові судитимуть  жінку, яка підтримала агресію РФ та пішла на співпрацю з окупантами. Вона добровільно прийняла пропозицію та обійняла посаду заступника директора школи в одному і міст Донецької області.

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