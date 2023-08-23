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У Львові судитимуть вчительку з Донеччини, яка заради підвищення підтримала війну РФ

23 серпня 2023 12:28
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові судитимуть вчительку з Донеччини, яка заради підвищення підтримала війну РФ
Руки жінки в наручниках. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові судитимуть жінку, яка підтримала агресію РФ та пішла на співпрацю з окупантами. Вона добровільно прийняла пропозицію та обійняла посаду заступника директора школи в одному із міст Донецької області.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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За даними слідтва, на посаді освітянка сприяла впровадженню стандартів освіти країни агресора. 

"Жінка здійснювала пропаганду у закладі освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України. Зокрема, вона стверджувала що війни немає, а відбувається лише "спеціальна воєнна операція"; заохочувала учнів до святкування "Дня возз’єднання Криму з Росією"", — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянки України. Її обвинувачують у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, ми  раніше писали, що у Львові Галицький районний суд виніс вирок 62-річній львів'янці, яка підтримувала президента Росії Володимира Путіна. За те що жінка виправдовувала російську армію, суд призначив жінці 10 років тюрми.

Також, ми писали, що суд на Львівщині призначив 5 років позбавлення волі росіянину, який виправдовував та захищав військових РФ. Чоловік поширював відповідні дописи в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники".

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