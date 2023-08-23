Во Львове будут судить учительницу из Донбасса, которая ради повышения поддержала войну РФ

Руки женщины в наручниках. Фото: Google

Во Львове будут судить женщину, которая поддержала агрессию РФ и пошла на сотрудничество с оккупантами. Она добровольно приняла предложение и вступила в должность заместителя директора школы в одном из городов Донецкой области.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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По данным следствия, на должности педагога способствовала внедрению стандартов образования страны агрессора.

"Женщина осуществляла пропаганду в учебном заведении с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины. В частности, она утверждала, что войны нет, а происходит только "специальная военная операция", поощряла учеников к празднованию "Дня воссоединения Крыма с Россией"", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданки Украины. Ее обвиняют в коллаборационной деятельности.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове Галицкий районный суд вынес приговор 62-летней львовянке, поддерживавшей президента России Владимира Путина. За то, что женщина оправдывала российскую армию, суд назначил женщине 10 лет тюрьмы.

Также мы писали, что суд на Львовщине назначил 5 лет лишения свободы россиянину, который оправдывал и защищал военных РФ. Муж распространял соответствующие сообщения в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники".