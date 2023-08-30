Прославляла "светлое прошлое СССР": во Львове будут судить поклонницу Кремля

Судейский молоток. Фото: Google.

Во Львове будут судить женщину, которая, находясь в общественном месте, разжигала национальную вражду и ненависть к украинскому народу. Фигуранткой является 59-летняя жительница Сокальщины.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

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Женщина утверждала, что "Украина пропадет и ее не будет"

"По данным следствия, фигурантка ехала в одной из пригородных маршруток, где начала конфликт с водителем и другими пассажирами. Она утверждала, что "Украина пропадет и ее не будет", и нецензурными словами оскорбляла ее народ. Кроме того, женщина прославляла "светлое прошлое СССР", отмечая, что за это надо благодарить Москву", — говорится в сообщении.

Руководство Червоноградской окружной прокуратуры направило в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины. Ей инкриминируют разжигание национальной вражды и ненависти.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове прокуроры в суде доказали, что уроженка РФ с собственного аккаунта в запрещенной соцсети прославляла страну-агрессора и призывала к изменению границ территории Украины. Женщина приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы ранее писали, что во Львове будут судить женщину, которая поддержала агрессию РФ и пошла на сотрудничество с оккупантами. Она добровольно приняла предложение и заняла должность заместителя директора школы в одном из городов Донецкой области.