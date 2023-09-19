Ранковий обстріл Львова: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Наслідки удару по складським приміщенням. Фото: ДСНС України

На світанку, 19 вересня окупанти обстріляли Львів. Внаслідок удару по промисловому складу трапилась пожежа. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Вранці, 19 вересні у львові лунали вибухи. окупанти поцілили у промисловий завод. На площі 10 тисяч квадратних метрів зайнялась пожежа. До того ж постраждали мирні жителі.

З-під завалів дістали молодого чоловіка.

"Дістали хлопця 26 років. У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу", — повідомив Андрій Садовий.

Також на місці прильоту виявили загиблого.

"На жаль під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював", — повідомив мер Львова.

Підприємство отримало значні пошкодження — знищено три складські приміщення.

"Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС", — йдеться в заяві Садового.

Нагадаємо, вранці у Львівській області лунали вибухи.

Також в ОВА розповіли подробиці наслідків обстрілів у Львові.