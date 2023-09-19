Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Ранковий обстріл Львова: з-під завалів дістали тіло чоловіка arrow

Ранковий обстріл Львова: з-під завалів дістали тіло чоловіка

19 вересня 2023 10:15
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Ранковий обстріл Львова: з-під завалів дістали тіло чоловіка
Наслідки удару по складським приміщенням. Фото: ДСНС України
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

На світанку, 19 вересня окупанти обстріляли Львів. Внаслідок удару по промисловому складу трапилась пожежа. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Читайте також:

Що відомо про обстріли Львова

Вранці, 19 вересні у львові лунали вибухи. окупанти поцілили у промисловий завод. На площі 10 тисяч квадратних метрів зайнялась пожежа. До того ж постраждали мирні жителі. 

З-під завалів дістали молодого чоловіка. 

"Дістали хлопця 26 років. У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу", — повідомив Андрій Садовий. 

Також на місці прильоту виявили загиблого.

"На жаль під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював", — повідомив мер Львова. 

Підприємство отримало значні пошкодження — знищено три складські приміщення.

"Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС", — йдеться в заяві Садового. 

Нагадаємо, вранці у Львівській області лунали вибухи

Також в ОВА розповіли подробиці наслідків обстрілів у Львові. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз