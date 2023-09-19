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Утренний обстрел Львова: из-под завалов достали тело мужчины

19 сентября 2023 10:15
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Валерия Пержун
редактор
Утренний обстрел Львова: из-под завалов достали тело мужчины
Последствия удара по складским помещениям. Фото: ДСНС Украины
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

На рассвете, 19 сентября, оккупанты обстреляли Львов. В результате удара по промышленному производству произошел пожар. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Что известно об обстрелах Львова

Утром, 19 сентября во Львове раздавались взрывы. Оккупанты попали в промышленный завод. На площади 10 тысяч квадратных метров загорелся пожар. К тому же, пострадали мирные жители.

Из-под завалов достали молодого человека.

"Достали парня 26 лет. У пострадавшего открыт перелом конечности. Он уже в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь", — сообщил Андрей Садовый.

Также на месте прилета обнаружили погибшего.

"К сожалению под завалами нашли погибшего мужчину, который здесь работал", — сообщил мэр Львова.

Предприятию нанесли значительный урон — уничтожены три складских помещения.

"Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС", — говорится в заявлении Садового.

Напомним, утром во Львовской области звучали взрывы.

Также в ОВА рассказали подробности о последствиях обстрелов.

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