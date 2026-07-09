Буданов отреагировал на инцидент во Львове с военнослужащим

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов призвал правоохранительные органы дать справедливую оценку событиям во Львове, где произошел инцидент с участием военнослужащего. Он подчеркнул, что нападения на украинских военных подрывают доверие к защитникам государства.

Об этом Кирилл Буданов заявил в своем обращении, передает Новини.LIVE.

Реакция Буданова на инцидент во Львове

"Если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же избивать и срывать одежду, но уже с вас", — сказал он.

Буданов также заявил, что ожидает справедливой реакции правоохранительных органов в связи с событиями во Львове.

Заявление Кирилла Буданова. Скриншот: Facebook

Напомним

Инцидент произошел 8 июля, около 21:30, во время проведения мероприятий по оповещению на улице Красной Калины сотрудники ТЦК и СП совместно с полицейскими остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. В ходе проверки выяснилось, что с 12 июня он находился в розыске за нарушение правил воинского учета, после чего его доставили в ТЦК и СП. В настоящее время мужчину направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

В то же время другую группу оповещения, находившуюся на месте, заблокировали неизвестные лица. По данным ТЦК, люди окружили служебный транспорт военнослужащих, повредили его и впоследствии опрокинули.

Глава Львовской ОВА отреагировал на происшествие и подчеркнул, что главной задачей остается обеспечение общественного порядка. По его словам, всех причастных к правонарушениям, в частности тех, кто препятствовал работе военнослужащих, необходимо установить и привлечь к ответственности.

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что с начала 2026 года во Львовской области зафиксировали 906 обращений с жалобами на действия сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Это количество почти равно показателю за весь 2025 год. Чаще всего в обращениях речь идет о возможных случаях незаконного задержания и нарушениях во время проведения мобилизационных мероприятий.

Новини.LIVE писали, что 30 июня 2026 года во время боевого задания по противодействию вражеским беспилотникам погиб экипаж вертолета Ми-8. Погибшие военнослужащие были бойцами 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".