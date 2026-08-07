Нарушение разумных сроков судебного разбирательства: комментарий прокурора по делу Фарион

Прокурор Дмитрий Петлеваный во время судебного заседания по делу об убийстве Ирины Фарион 7 августа 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В пятницу, 7 августа, во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве лингвиста Ирины Фарион. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил Вячеславу Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Прокурор Дмитрий Петлеваный заявил, что ход судебного разбирательства уже начинает выглядеть как нарушение разумных сроков.

Об этом он сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

Дело Фарион: прокурор о затягивании судебного процесса

Сегодня, 7 августа, во время очередного заседания сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о продлении меры пресечения в отношении обвиняемого Вячеслава Зинченко. Речь идет о содержании под стражей без определения размера залога.

Прокурор Дмитрий Петлеваный сообщил , что суд рассмотрел ходатайство и удовлетворил его. Таким образом, мера пресечения в отношении обвиняемого была продлена.

"Сегодня состоялось очередное судебное заседание. Было рассмотрено ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Такое ходатайство было удовлетворено судом, соответственно, мера пресечения продлена", — сказал Петлеваный.

По словам прокурора, на следующем судебном заседании ожидается выступление стороны защиты в ходе судебных прений. Он отметил, что защита должна воспользоваться соответствующим процессуальным правом.

"Ну и на следующем судебном заседании ожидаем, что сторона защиты наконец начнет выступать в ходе судебных прений, воспользуется своим правом, которое им предоставлено", — отметил прокурор.

Отдельно Петлеваный прокомментировал вопрос о возможном затягивании судебного разбирательства. Он подчеркнул, что не может оценивать мнения адвокатов или их профессиональное поведение, однако отметил, что ситуация уже начинает вызывать вопросы относительно соблюдения разумных сроков.

"Что касается затягивания, то в мою компетенцию и полномочия не входит оценка мнений адвокатов и их профессионального поведения. Но в настоящее время ситуация уже начинает выглядеть как нарушение разумных сроков судебного разбирательства", — заявил Петлеваный.

Новини.LIVE сообщали, что во Львове 7 августа продолжается очередное заседание по делу об убийстве лингвистки Ирины Фарион. В Шевченковский районный суд прибыл Вячеслав Зинченко, которого подозревают в её убийстве. В ходе заседания стороны подали ряд ходатайств, в частности относительно меры пресечения и состава защиты, после чего суд удалился в совещательную комнату.

Позже судьи объявили о решении продлить Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 4 октября.

Новини.LIVE также сообщали, что 9 июля 2026 года во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Суд разрешил адвокату Ларисе Криворучко вновь участвовать в процессе, но отказал Вячеславу Зинченко в отказе от государственной защитницы Дианы Кары. Таким образом, интересы обвиняемого будут представлять две адвокатки.