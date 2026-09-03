Прогноз погоды во Львове и области на завтра 4 сентября

Люди во Львове. Фото: УНИАН

Погода во Львове и области завтра, 4 сентября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане и понижении температуры воздуха ночью. В частности, холоднее всего будет в горах.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Реклама

Погода во Львове и области на 4 сентября

Существенных осадков не предвидится. Ночью и утром будет туман. Ветер юго-западного направления — ночью 3-8 метров в секунду, а днём 9-14 метров в секунду.

Погода в Украине 4 сентября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Львовской области ночью +10...+15 °C , в горах местами +7 °C , днем +21...+26 °C ;

, в горах местами , днем ; во Львове ночью +12...+14 °C, днём +22...+24 °C.

Из-за тумана с видимостью 200–500 метров синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Читайте также:

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 4 сентября. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность

Завтра средняя (третий класс), местами высокая (четвертый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожарная опасность.

Прогноз пожарной опасности по Львовской области на 4 сентября. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

"Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, во Львове с 1 сентября новых изменений базовых тарифов не ожидается. Цены на проезд, газ и электроэнергию останутся без изменений. В то же время за воду горожане будут платить по тарифу, повышенному в августе.

А на старом Голосковском кладбище во Львове начались поисково-эксгумационные работы. Специалисты проверяют места возможных захоронений военнослужащих польской армии, погибших в сентябре 1939 года.