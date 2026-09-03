Прогноз погоды во Львове и области на завтра 4 сентября

Ночью похолодает до +7 °C: завтра Львовскую область накроет туман
Погода во Львове и области завтра, 4 сентября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане и понижении температуры воздуха ночью. В частности, холоднее всего будет в горах.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Погода во Львове и области на 4 сентября
Существенных осадков не предвидится. Ночью и утром будет туман. Ветер юго-западного направления — ночью 3-8 метров в секунду, а днём 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Львовской области ночью +10...+15 °C, в горах местами +7 °C, днем +21...+26 °C;
- во Львове ночью +12...+14 °C, днём +22...+24 °C.
Из-за тумана с видимостью 200–500 метров синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.
Пожарная опасность
Завтра средняя (третий класс), местами высокая (четвертый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожарная опасность.
"Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.
Львов — последние новости
Как писали Новини.LIVE, во Львове с 1 сентября новых изменений базовых тарифов не ожидается. Цены на проезд, газ и электроэнергию останутся без изменений. В то же время за воду горожане будут платить по тарифу, повышенному в августе.
А на старом Голосковском кладбище во Львове начались поисково-эксгумационные работы. Специалисты проверяют места возможных захоронений военнослужащих польской армии, погибших в сентябре 1939 года.