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Головна Львів Вночі похолодає до +7 °C: завтра Львівщину накриє туман

Вночі похолодає до +7 °C: завтра Львівщину накриє туман

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3 вересня 2026 18:02
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 4 вересня
Люди у Львові. Фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 4 вересня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про туман та зниження температури повітря вночі. Зокрема, найхолодніше буде в горах.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода у Львові та області на 4 вересня

Істотних опадів не передбачається. Вночі та зранку буде туман. Вітер південно-західного напрямку — вночі 3-8 метри на секунду, а вдень 9-14 метри на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 4 вересня
Погода в Україні 4 вересня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Львівській області вночі +10...+15 °C, в горах місцями +7 °C, вдень +21...+26 °C;  
  • у Львові вночі +12...+14 °C, вдень +22...+24 °C.  

Через туман видимістю 200-500 метрів синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища 4 вересня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра середня (третій клас), місцями висока (четвертий клас) та надзвичайна (пʼятий клас) пожежна небезпека

Пожежна небезпека у Львові 4 вересня
Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області 4 вересня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

"Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, у Львові з 1 вересня нових змін базових тарифів не очікується. Ціни на проїзд, газ та електроенергію залишаться без змін. Водночас за воду містяни платитимуть за тарифом, підвищеним у серпні. 

А на старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали пошуково-ексгумаційні роботи. Фахівці перевіряють місця можливих поховань військовослужбовців Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року. 

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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