Прогноз погоди у Львові та області на завтра 4 вересня

Люди у Львові. Фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 4 вересня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про туман та зниження температури повітря вночі. Зокрема, найхолодніше буде в горах.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Реклама

Погода у Львові та області на 4 вересня

Істотних опадів не передбачається. Вночі та зранку буде туман. Вітер південно-західного напрямку — вночі 3-8 метри на секунду, а вдень 9-14 метри на секунду.

Погода в Україні 4 вересня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Львівській області вночі +10...+15 °C , в горах місцями +7 °C , вдень +21...+26 °C ;

, в горах місцями , вдень ; у Львові вночі +12...+14 °C, вдень +22...+24 °C.

Через туман видимістю 200-500 метрів синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Читайте також:

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 4 вересня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра середня (третій клас), місцями висока (четвертий клас) та надзвичайна (пʼятий клас) пожежна небезпека.

Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області 4 вересня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

"Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, у Львові з 1 вересня нових змін базових тарифів не очікується. Ціни на проїзд, газ та електроенергію залишаться без змін. Водночас за воду містяни платитимуть за тарифом, підвищеним у серпні.

А на старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали пошуково-ексгумаційні роботи. Фахівці перевіряють місця можливих поховань військовослужбовців Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року.