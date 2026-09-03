Прогноз погоди у Львові та області на завтра 4 вересня

Вночі похолодає до +7 °C: завтра Львівщину накриє туман
Погода у Львові та області завтра, 4 вересня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про туман та зниження температури повітря вночі. Зокрема, найхолодніше буде в горах.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Погода у Львові та області на 4 вересня
Істотних опадів не передбачається. Вночі та зранку буде туман. Вітер південно-західного напрямку — вночі 3-8 метри на секунду, а вдень 9-14 метри на секунду.
Температура повітря:
- по Львівській області вночі +10...+15 °C, в горах місцями +7 °C, вдень +21...+26 °C;
- у Львові вночі +12...+14 °C, вдень +22...+24 °C.
Через туман видимістю 200-500 метрів синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.
Пожежна небезпека
Завтра середня (третій клас), місцями висока (четвертий клас) та надзвичайна (пʼятий клас) пожежна небезпека.
"Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.
Львів — останні новини
Як писали Новини.LIVE, у Львові з 1 вересня нових змін базових тарифів не очікується. Ціни на проїзд, газ та електроенергію залишаться без змін. Водночас за воду містяни платитимуть за тарифом, підвищеним у серпні.
А на старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали пошуково-ексгумаційні роботи. Фахівці перевіряють місця можливих поховань військовослужбовців Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року.