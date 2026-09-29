Погода во Львове 30 сентября: прогнозируются заморозки

Люди гуляют по осеннему городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 30 сентября, во Львове и области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром прогнозируется слабый туман, а местами — заморозки. Днем температура воздуха повысится до +17…+22 °С.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода на Львовщине 30 сентября

В среду, 30 сентября, погоду в области будет определять область повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман.

Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С. Местами на поверхности почвы и в воздухе прогнозируются заморозки 0…2 °С.

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Днём температура воздуха составит +17…+22 °С.

Погода во Львове 30 сентября

Во Львове 30 сентября также будет переменная облачность без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман.

Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +3…+5 °С, а на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0…2 °С.

Днём в городе температура воздуха повысится до +18…+20 °С.

Скриншот сообщения РЦГМ/Facebook

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Во Львовской области с 30 сентября по 4 октября ночью и утром местами на поверхности почвы и в воздухе прогнозируются заморозки 0…2 °С.

Во Львове в этот период ночью и утром на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…2 °С.

В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что с 1 октября во Львове не планируют повышать тарифы на проезд, электроэнергию и газ, а вода будет стоить 56,38 грн за кубометр. В то же время в городе будут вводить согласованные изменения в организации дорожного движения на пяти участках. В частности, запретят остановку на части улицы Городницкой, перенесут пешеходный переход на площади Соборной и обустроят новые элементы организации движения.

Новини.LIVE также сообщали, что 26 сентября в Шептицком на Львовщине во время конфликта с прохожими 36-летний военнослужащий, находившийся в отпуске, взорвал гранату. В результате взрыва осколочные ранения получили три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет и 26-летний мужчина, всех госпитализировали. Полиция задержала подозреваемого, а по факту хулиганства возбудили уголовное дело; ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.