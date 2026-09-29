Погода у Львові 30 вересня: прогнозують заморозки

Люди гуляють осіннім містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 30 вересня, у Львові та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, а місцями — заморозки. Вдень температура повітря підвищиться до +17…+22 °С.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода на Львівщині 30 вересня

У середу, 30 вересня, погоду в області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями буде слабкий туман.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С. Місцями на поверхні ґрунту та в повітрі прогнозують заморозки 0…2 °С.

Читайте також:

Вдень температура повітря становитиме +17…+22 °С.

Погода у Львові 30 вересня

У Львові 30 вересня також буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +3…+5 °С, а на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0…2 °С.

Вдень у місті температура повітря підвищиться до +18…+20 °С.

Скриншот повідомлення РЦГМ/Facebook

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У Львівській області з 30 вересня до 4 жовтня вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту та в повітрі прогнозують заморозки 0…2 °С.

У Львові в цей період уночі та вранці на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…2 °С.

Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Новини Львова

Новини.LIVE інформували, що з 1 жовтня у Львові не планують підвищувати тарифи на проїзд, електроенергію та газ, а вода коштуватиме 56,38 грн за кубометр. Водночас у місті запроваджуватимуть погоджені зміни в організації дорожнього руху на п’яти ділянках. Зокрема, заборонять зупинку на частині вулиці Городницької, перенесуть пішохідний перехід на площі Соборній та облаштують нові елементи організації руху.

Новини.LIVE також писали, що 26 вересня у Шептицькому на Львівщині під час конфлікту з перехожими 36-річний військовослужбовець, який перебував у відпустці, підірвав гранату. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали троє жінок віком 17, 18 та 56 років і 26-річний чоловік, усіх госпіталізували. Поліція затримала підозрюваного, а за фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження, йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.