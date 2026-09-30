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Главная Львов Октябрь начнется с заморозков: прогноз погоды во Львове на завтра

Октябрь начнется с заморозков: прогноз погоды во Львове на завтра

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30 сентября 2026 14:03
Погода во Львове на 1 октября: будут ли заморозки
Осенью люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во Львове 1 октября ожидается переменная облачность и сухая погода. Ночью и утром возможен слабый туман, а температура составит +3…+5 °С. На поверхности почвы прогнозируются заморозки 0…-2 °С.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, пишет Новини.LIVE.

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Погода на Львовщине 1 октября

Погоду 1 октября будет определять южная периферия антициклона с центром над Финским заливом.

На территории Львовской области будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С. Местами на поверхности почвы и в воздухе прогнозируются заморозки 0…-2 °С. Днем температура повысится до +17…+22 °С.

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Погода во Львове 1 октября

Во Львове ночью температура составит +3…+5 °С, а на поверхности почвы ожидается заморозка 0…-2 °С.

Днем воздух прогреется до +18…+20 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Во Львовской области с 30 сентября по 4 октября ночью и утром местами на поверхности почвы и в воздухе прогнозируются заморозки 0…-2 °С.

Во Львове в этот период ночью и утром на поверхности почвы ожидается заморозки 0…-2 °С.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

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Скриншот сообщения РЦГМ/Facebook

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что во Львове продолжается суд по делу об убийстве Андрея Парубия, обвиняемым по которому является Михаил Сцельников. Во время заседания 30 сентября 2026 года он попросил заменить своего защитника на государственного адвоката Диану Кору, которая защищает Вячеслава Зинченко. Также Сцельников попросил передать ему в изолятор теплую одежду.

Новини.LIVE также сообщали, что во Львовской области, в Шептицком, 26 сентября мужчина взорвал гранату во время конфликта с прохожими. В результате взрыва осколочные ранения получили четверо человек, среди них три женщины и один мужчина. Полиция задержала 36-летнего военнослужащего, который во время инцидента находился в отпуске.

Львов октябрь прогноз погоды погода в Украине заморозки Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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