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Головна Львів Жовтень розпочнеться із заморозків: погода у Львові на завтра

Жовтень розпочнеться із заморозків: погода у Львові на завтра

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30 вересня 2026 14:03
Погода у Львові на 1 жовтня: чи будуть заморозки
Люди гуляють містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові 1 жовтня очікується мінлива хмарність та суха погода. Вночі та вранці можливий слабкий туман, а температура становитиме +3…+5 °С. На поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0…-2 °С.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.

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Погода на Львівщині 1 жовтня

Погоду 1 жовтня визначатиме південна периферія антициклону з центром над Фінською затокою.

На території Львівської області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями очікується слабкий туман. Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С. Місцями на поверхні ґрунту та в повітрі прогнозують заморозки 0…-2 °С. Вдень температура підвищиться до +17…+22 °С.

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Погода у Львові 1 жовтня

У Львові вночі температура становитиме +3…+5 °С, а на поверхні ґрунту очікується заморозок 0…-2 °С.

Вдень повітря прогріється до +18…+20 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У Львівській області з 30 вересня до 4 жовтня вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту та в повітрі прогнозують заморозки 0…-2 °С.

У Львові в цей період уночі та вранці на поверхні ґрунту очікується заморозок 0…-2 °С.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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Скриншот повідомлення РЦГМ/Facebook

Новини Львова

Новини.LIVE інформували, що у Львові триває суд у справі про вбивство Андрія Парубія, обвинуваченим у якому є Михайло Сцельніков. Під час засідання 30 вересня 2026 року він попросив замінити свого захисника на державного адвоката Діану Кору, яка захищає В'ячеслава Зінченка. Також Сцельніков попросив передати йому в ізолятор теплий одяг.

Новини.LIVE також писали, що на Львівщині, у Шептицькому, 26 вересня чоловік підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали четверо людей, серед них троє жінок та чоловік. Поліція затримала 36-річного військовослужбовця, який під час події перебував у відпустці.

Львів жовтень прогноз погоди погода в Україні заморозки Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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