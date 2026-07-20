Организовал сбор на лечение СМА: львовянину сообщили о новом подозрении

Сотрудники прокуратуры и полиции. Иллюстративное фото: Офис генерального прокурора

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Жителю Львова, организовавшему публичный сбор средств на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщили о новом подозрении. По данным следствия, через криптовалютные сервисы и сотни банковских карт могли легализовать более 162,5 млн грн. Досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт после ознакомления стороны защиты с материалами будет направлен в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Руслана Кравченко в понедельник, 20 июля.

Организатору сбора средств на лечение СМА предъявлено новое подозрение

По словам генпрокурора Руслана Кравченко, расследование по этому делу начали более года назад, чтобы выяснить, были ли средства, которые украинцы жертвовали на лечение, использованы по назначению. В настоящее время следствие сделало еще один важный шаг — организатору публичного сбора средств сообщили о новом подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, средства, которые люди перечисляли в надежде спасти жизнь, проходили через сложную систему финансовых операций. Их переводили через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределяли по более чем 1 170 банковским картам других лиц, конвертировали в криптовалюту USDT и перемещали между многочисленными криптокошельками.

В прокуратуре отмечают, что, по версии следствия, такие действия были направлены на сокрытие происхождения средств и затруднение установления их дальнейшего движения. Общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн грн. Эти обстоятельства подтверждены заключением судебной экспертизы.

В ходе расследования правоохранители также установили новых потерпевших. Если на момент сообщения о первом подозрении их было 34, то сейчас — уже 96. При этом сумма установленного ущерба выросла с 1,3 млн грн до более 2 млн грн.

Как сообщил Кравченко, подозреваемый сотрудничает со следствием, дает необходимые объяснения и полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества, совершенных в особо крупных размерах, завершено. После открытия материалов стороне защиты обвинительный акт будет направлен в суд.

В то же время в рамках отдельного уголовного производства правоохранители продолжают устанавливать полный маршрут движения средств, всех лиц, которые могли участвовать в финансовых операциях, а также фактических пользователей криптовалютных кошельков, через которые проходили деньги.

Кроме того, проверяются и другие финансовые операции, которые пока не охвачены заявленными подозрениями. По словам генерального прокурора, если будут установлены другие лица, причастные к этой схеме, каждый из них понесет ответственность в соответствии с законом.

Скриншот сообщения Руслана Кравченко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в июне 2025 года Национальная полиция открыла два уголовных дела в связи с возможным мошенничеством во время благотворительного сбора средств на лечение львовянина с СМА Назария Гусакова. Правоохранители начали проверку движения средств, в частности банковских счетов, поступлений и расходов.

Новини.LIVE также писали, что в июне 2025 года мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город обратился в посольства Украины и Италии, чтобы выяснить, находится ли Назарий Гусаков на государственной или муниципальной программе поддержки в Италии. По словам мэра, Гусаков подтвердил, что находится за границей, однако выехал ещё до того, как вокруг сбора средств разразился публичный скандал.