Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 30 октября, во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. В области местами пройдет небольшой дождь. Во Львове осадки также прогнозируются в течение дня. Ветер будет северо-западным, со скоростью 3–8 м/с.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львовской области 30 октября

Температура воздуха ночью по области составит от +3° до +8°, а днём повысится до +8…+13°. Во Львове ночь будет несколько теплее: столбики термометров будут показывать +5…+7°. В дневные часы воздух прогреется до +10…+12°.

Из-за дождей видимость на дорогах может ухудшаться, поэтому водителям следует быть внимательными во время движения. Пешеходам также понадобятся зонты и одежда, защищающая от осадков.

По прогнозу синоптиков, 30 октября на Львовщине будет преобладать низкая вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

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Прогноз пожарной опасности. Фото: Львовский РЦГМ

На территории области ожидается отсутствие пожарной опасности первого класса, а в отдельных местах — низкая, второго класса. В то же время даже при невысоком уровне пожарной опасности возгорания возможны при наличии источников возгорания.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 ноября 2026 года во Львове не анонсировали повышение тарифов на коммунальные услуги и общественный транспорт. Стоимость водоснабжения и водоотведения составит 56,38 грн за кубометр, а проезд в общественном транспорте будет стоить от 23 грн в зависимости от способа оплаты.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове разоблачили 31-летнего мужчину, который за 7 тысяч долларов обещал организовать военнообязанному незаконный выезд в Молдову в обход пунктов пропуска. Потенциальных клиентов он искал через Telegram, а маршрут предполагал перевозку через Хмельницкий в Черновицкую область.