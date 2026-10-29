Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 30 жовтня, на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями. В області місцями пройде невеликий дощ. У Львові опади також прогнозують протягом дня. Вітер буде північно-західного напрямку, зі швидкістю 3–8 м/с.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода на Львівщині 30 жовтня

Температура повітря вночі по області становитиме від +3° до +8°, а вдень підвищиться до +8…+13°. У Львові ніч буде дещо теплішою: стовпчики термометрів показуватимуть +5…+7°. У денні години повітря прогріється до +10…+12°.

Через дощі видимість на дорогах може погіршуватися, тому водіям варто бути уважними під час руху. Пішоходам також знадобляться парасолі та одяг, що захищає від опадів.

За прогнозом синоптиків, 30 жовтня на Львівщині переважатиме низька ймовірність виникнення та поширення пожеж в екосистемах.

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Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Львівський РЦГМ

На території області очікується відсутня пожежна небезпека першого класу, а в окремих місцях — низька, другого класу. Водночас навіть за невисокого рівня пожежної небезпеки загоряння можливі за наявності джерел займання.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 листопада 2026 року у Львові не анонсували підвищення тарифів на комунальні послуги та громадський транспорт. Вартість водопостачання й водовідведення становитиме 56,38 грн за кубометр, а проїзд у громадському транспорті коштуватиме від 23 грн залежно від способу оплати.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові викрили 31-річного чоловіка, який за 7 тисяч доларів обіцяв організувати військовозобов’язаному незаконний виїзд до Молдови поза пунктами пропуску. Потенційних клієнтів він шукав через Telegram, а маршрут передбачав перевезення через Хмельницький до Чернівецької області.