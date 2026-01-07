Отключение света в больницах Львова 7 января — Садовый прокомментировал

Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал на отключение больниц и коммунального электротранспорта от электроэнергии. По его словам, сейчас правительство решает ситуацию.

Об этом Андрей Садовый сообщил в комментарии СМИ в среду, 7 января.

"Сегодня была очень сложная ночь, и это при том, что не было обстрелов. Целую ночь на связи с руководителями наших больниц, потому что многие больницы отключили от централизованного электроснабжения, нельзя понять логики. Слава Богу, что ни больные, ни жители этого не почувствовали, потому что включилась дизель-генерация", — отметил Садовый.

По его словам, так же отключили и много тяговых подстанций, поэтому электротранспорт не выехал вовремя на маршруты.

Мэр Львова сообщил, что утром имел телефонный разговор с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, главой Минздрава Виктором Ляшко и и.о. министра энергетики Артемом Некрасовым. Сейчас идет совещание, чтобы этот вопрос урегулировать.

"Нельзя приравнивать ИВЛ к чайнику. Я понимаю, что есть желание плановости, чтобы планово всех отключали, но если мы говорим о больницах, о тяговых подстанциях, то, друзья мои, это жизнь всех нас. Думаю, что вопрос будет решен", — добавил Садовый.

Напомним, в ночь на 7 января во Львове от электроэнергии отключили больницы и коммунальный электротранспорт.

Кроме того, сегодня на Львовщине действуют графики почасовых отключений света.