Головна Львів Відключення світла у лікарнях Львова — Садовий різко відреагував

Відключення світла у лікарнях Львова — Садовий різко відреагував

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 10:54
Відключення світла у лікарнях Львова 7 січня — Садовий прокоментував
Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував на відключення лікарень та комунального електротранспорту від електроенергії. За його словами, наразі уряд вирішує ситуацію.

Про це Андрій Садовий повідомив у коментарі ЗМІ у середу, 7 січня.

Читайте також:

Відключення енергетики на обʼєктах критичної інфраструктури Львова

"Сьогодні мали дуже складну ніч, і це при тому, що не було обстрілів. Цілу ніч на звʼязку з керівниками наших лікарень, тому що багато лікарень відключили від централізованого електропостачання, не можна зрозуміти логіки. Слава Богу, що ні хворі, ні мешканці цього не відчули, тому що включилася дизель-генерація", — зазначив Садовий.

За його словами, так само відключили й багато тягових підстанцій, тому електротранспорт не виїхав вчасно на маршрути. 

Мер Львова повідомив, що зранку мав телефонну розмову з премʼєром-міністром України Юлією Свириденко, очільником МОЗ Віктором Ляшко та в.о. міністра енергетики Артемом Некрасовим. Наразі триває нарада, аби це питання врегулювати. 

"Не можна прирівнювати ШВЛ до чайника. Я розумію, що є бажання плановості, щоб планово всіх відключали, але якщо ми говоримо про лікарні, про тягові підстанції, то, друзі мої, це життя всіх нас. Думаю, що питання буде вирішено", — додав Садовий.

Нагадаємо, у ніч проти 7 січня у Львові від електроенергії відключили лікарні та комунальний електротранспорт.

Крім того, сьогодні на Львівщині діють графіки погодинних відключень світла

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
