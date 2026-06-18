Во Львовском ТЦК опровергли слухи о принудительном задержании мужчины

Максим Лавриненко. Фото: кадр из видео

В социальных сетях в последние дни распространяется информация о том, что гражданина Украины Максима Лавриненко выследили, принудительно задержали и доставили в РТЦК и СП города Львова пять представителей военкомата. Авторы публикаций утверждают, что эти действия были предприняты по личному указанию министра обороны. Такие слухи не соответствуют действительности.

Об этом в среду, 17 июня, сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Как региональный ТЦК комментирует задержание мужчины

Инцидент произошел 5 июня в Железнодорожном районе Львова. Во время проверки документов военнообязанного группа оповещения, в состав которой, кроме представителей ТЦК, входили полицейские, выяснила, что у этого мужчины нет ни отсрочки, ни бронирования. Гражданина доставили в Личаковско-Железнодорожный районный ТЦК и СП, чтобы он уточнил там военно-учетные данные и прошел процедуры, необходимые для определения степени пригодности к службе.

В военкомате подчеркнули, что чиновники ТЦК действовали в пределах своих служебных полномочий и взаимодействовали с представителем Нацполиции. Информация о том, что решение в отношении этого мужчины принимали по указанию Михаила Федорова или другого чиновника Минобороны, не соответствует действительности.

Граждан призвали проверять информацию, прежде чем её распространять. Группа по связям с общественностью Львовского областного ТЦК и СП готова общаться с населением и предоставлять официальные комментарии.

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Комментарий Минобороны

"Никаких личных указаний руководства Министерства обороны в отношении отдельных граждан не существует и не может существовать. Такие решения принимаются исключительно уполномоченными должностными лицами в рамках определенных законом полномочий", — подчеркнули в Минобороны.

Распространение слухов, по мнению представителей МОУ, является массированной информационной атакой, которая началась после принятия антикоррупционных решений. Коррупционеры больше не имеют возможности зарабатывать на оборонных закупках и других процессах, происходящих в ведомстве, поэтому дискредитационные кампании против министерства и его руководства не являются случайными.

Скриншот сообщения Министерства обороны Украины



"Ликвидация коррупционных схем всегда вызывает сопротивление со стороны тех, кто теряет незаконные источники дохода, но это не изменит курс министерства на прозрачность, подотчетность и очищение системы", — заявили в Минобороны.



Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что во Львове группа людей совершила нападение на служебный автомобиль ТЦК. Транспортное средство получило повреждения. Кроме того, под угрозой оказались жизни военнослужащих.

Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Львовской области сообщал, что во Львове военнообязанный, увидев сотрудников ТЦК и СП, применил слезоточивый газ. Кроме того, злоумышленник взял в заложники 13-летнюю девочку, которой пригрозил ножом. Нарушителя задержали.