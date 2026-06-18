У Львівському ТЦК спростували чутки про примусове затримання чоловіка

Максим Лавриненко. Фото: кадр із відео

У соцмережах останніми днями поширюють інформацію про те, що громадянина України Максима Лавриненка вистежили, примусово затримали та доставили до РТЦК та СП міста Львова п'ятеро представників військкомату. Автори публікацій стверджують, що дії відбувалися за особистою вказівкою міністра оборони. Такі чутки не відповідають дійсності.

Про це в середу, 17 червня, повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Як регіональний ТЦК коментує затримання чоловіка

Інцидент стався 5 червня в Залізничному районі Львова. Під час перевірки документів військовозобов'язаного група оповіщення, у складі якої, крім представників ТЦК, були поліцейські, з'ясувала, що цей чоловік не має ані відстрочки, ані бронювання. Громадянина доставили до Личаківсько-Залізничного районного ТЦК та СП, аби він уточнив там військово-облікові дані та пройшов процедури, які потрібні для визначення ступеня придатності до служби.

У військкоматі наголосили, що посадовці ТЦК діяли в межах своїх службових повноважень і взаємодіяли із представником Нацполіції. Інформація про те, що рішення щодо цього чоловіка ухвалювали за вказівкою Михайла Федорова або іншого посадовця Міноборони, неправдива.

Громадян закликали перевіряти інформацію, перш ніж поширювати. Група комунікацій Львівського обласного ТЦК та СП готова спілкуватися із населенням і надавати офіційні коментарі.

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Коментар Міноборони

"Жодних особистих вказівок керівництва Міністерства оборони щодо окремих громадян не існує і не може існувати. Такі рішення ухвалюються виключно уповноваженими посадовими особами в межах визначених законом повноважень", — наголосили в Міноборони.

Поширення чуток, на думку представників МОУ, є масованою інформаційною атакою, яка розпочалася після ухвалення антикорупційних рішень. Корупціонери більше не мають змоги заробляти на оборонних закупівлях та інших процесах, що відбуваються у відомстві, тому дискредитаційні кампанії проти міністерства та його керівництва не є випадковими.

Скриншот повідомлення Міністерства оборони України



"Закриття корупційних схем завжди викликає спротив тих, хто втрачав незаконні джерела прибутку, але це не змінить курсу міністерства на прозорість, підзвітність та очищення системи", — заявили в Міноборони.



Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляв, що у Львові група людей скоїла напад на службовий автомобіль ТЦК. Транспортний засіб зазнав пошкоджень. До того ж опинилися під загрозою життя військовослужбовців.

Також Новини.LIVE з посиланням на Поліцію Львівської області писав, що у Львові військовозобов'язаний, побачивши працівників ТЦК і СП, застосував сльозогінний газ. Крім того, зловмисник узяв у заложники 13-річну дівчинку, якій пригрозив ножем. Порушника затримали.