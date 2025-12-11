Дрон попал в дом на Львовщине — Иван Выговский призвал усилить контроль над БпЛА

Иван Выговский. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский отреагировал на инцидент с попаданием дрона в дом в селе Сокольники Львовской области. Он отметил необходимость более жесткого контроля за использованием беспилотников.

Об этом руководитель Нацполиции написал в своем Telegram в четверг, 11 декабря.

Выговский прокомментировал попадание дрона в дом на Львовщине

"Сегодняшний инцидент на Львовщине, где дрон попал в частный дом, еще раз подтвердил, что Украина нуждается в обновленном и действенном законодательстве в сфере использования беспилотных летательных аппаратов", — заявил руководитель Нацполиции.

Как сообщил Выговский, полиция уже открыла уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство. По его словам, следственно-оперативные подразделения устанавливают тип дрона, маршрут его полета и лиц, которые могут быть причастны к происшествию.

Глава НПУ подчеркнул, что без системного контроля над использованием БПЛА риски для населения и в дальнейшем будут расти. Именно поэтому Нацполиция поддерживает законодательные изменения, которые должны нормировать сферу использования дронов. В частности, речь идет о законопроекте №13600, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предусматривает обязательную регистрацию беспилотников, внесение их в Государственный реестр воздушных судов и государственный учет БПЛА в подразделениях полиции.

Отдельными пунктами в законопроекте заложено нормирование правил полетов — от идентификации пользователей и требований к документам до введения административной ответственности за эксплуатацию незарегистрированных дронов, полеты без разрешений или в состоянии опьянения. В случае, если такие нарушения повлекут вред людям или значительные убытки, предлагается ввести и уголовную ответственность.

"Это защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период. Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным. Национальная полиция будет настаивать на принятии законодательных изменений, которые обеспечат защиту людей и дадут государству инструменты для эффективного контроля в сфере БпЛА", — подчеркнул Выговский.

Напомним, в ночь на 11 декабря неизвестный дрон влетел в частный дом в селе Сокольники. Обошлось без пострадавших.

Правоохранители продолжают выяснять детали обстоятельств и расследуют инцидент, как покушение на убийство.