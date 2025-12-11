Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Попадание дрона в дом на Львовщине — Выговский сделал заявление

Попадание дрона в дом на Львовщине — Выговский сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 14:54
Дрон попал в дом на Львовщине — Иван Выговский призвал усилить контроль над БпЛА
Иван Выговский. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский отреагировал на инцидент с попаданием дрона в дом в селе Сокольники Львовской области. Он отметил необходимость более жесткого контроля за использованием беспилотников.

Об этом руководитель Нацполиции написал в своем Telegram в четверг, 11 декабря.

Реклама
Читайте также:

Выговский прокомментировал попадание дрона в дом на Львовщине

"Сегодняшний инцидент на Львовщине, где дрон попал в частный дом, еще раз подтвердил, что Украина нуждается в обновленном и действенном законодательстве в сфере использования беспилотных летательных аппаратов", — заявил руководитель Нацполиции.

Как сообщил Выговский, полиция уже открыла уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство. По его словам, следственно-оперативные подразделения устанавливают тип дрона, маршрут его полета и лиц, которые могут быть причастны к происшествию.

Глава НПУ подчеркнул, что без системного контроля над использованием БПЛА риски для населения и в дальнейшем будут расти. Именно поэтому Нацполиция поддерживает законодательные изменения, которые должны нормировать сферу использования дронов. В частности, речь идет о законопроекте №13600, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предусматривает обязательную регистрацию беспилотников, внесение их в Государственный реестр воздушных судов и государственный учет БПЛА в подразделениях полиции.

Отдельными пунктами в законопроекте заложено нормирование правил полетов — от идентификации пользователей и требований к документам до введения административной ответственности за эксплуатацию незарегистрированных дронов, полеты без разрешений или в состоянии опьянения. В случае, если такие нарушения повлекут вред людям или значительные убытки, предлагается ввести и уголовную ответственность.

"Это защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период. Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным. Национальная полиция будет настаивать на принятии законодательных изменений, которые обеспечат защиту людей и дадут государству инструменты для эффективного контроля в сфере БпЛА", — подчеркнул Выговский.

Напомним, в ночь на 11 декабря неизвестный дрон влетел в частный дом в селе Сокольники. Обошлось без пострадавших.

Правоохранители продолжают выяснять детали обстоятельств и расследуют инцидент, как покушение на убийство.

Львовская область Иван Выгивский расследование дроны Нацполиция
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации