Дрон влучив у будинок на Львівщині — Іван Вигівський закликав посилити контроль над БпЛА

Голова Національної поліції України Іван Вигівський відреагував на інцидент із влучанням дрону в будинок в селі Сокільники Львівської області. Він наголосив на необхідності жорсткішого контролю за використанням безпілотників.

Про це керівник Нацполіції написав у своєму Telegram у четвер, 11 грудня.

Вигівський прокоментував влучання дрона у будинок на Львівщині

"Сьогоднішній інцидент на Львівщині, де дрон влучив у приватний будинок, ще раз підтвердив, що Україна потребує оновленого та дієвого законодавства у сфері використання безпілотних літальних апаратів", — заявив керівник Нацполіції.

Як повідомив Вигівський, поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. За його словами, слідчо-оперативні підрозділи встановлюють тип дрона, маршрут його польоту та осіб, які можуть бути причетні до події.

Очільник НПУ підкреслив, що без системного контролю над використанням БПЛА ризики для населення та надалі зростатимуть. Саме тому Нацполіція підтримує законодавчі зміни, які мають унормувати сферу використання дронів. Зокрема, мова йде про законопроєкт №13600, який уже зареєстровано у Верховній Раді. Документ передбачає обов'язкову реєстрацію безпілотників, внесення їх до Державного реєстру повітряних суден та державний облік БПЛА в підрозділах поліції.

Окремими пунктами в законопроєкті закладено унормування правил польотів — від ідентифікації користувачів і вимог до документів до введення адміністративної відповідальності за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без дозволів або у стані сп’яніння. У разі, якщо такі порушення спричинять шкоду людям чи значні збитки, пропонується запровадити й кримінальну відповідальність.

"Це захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним. Національна поліція наполягатиме на ухваленні законодавчих змін, які забезпечать захист людей та дадуть державі інструменти для ефективного контролю у сфері БпЛА", — наголосив Вигівський.

Нагадаємо, у ніч проти 11 грудня невідомий дрон влетів у приватний будинок в селі Сокільники. Обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати деталі обставин та розслідують інцидент, як замах на вбивство.