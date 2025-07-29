Во Львове построят комплекс для ВПЛ — детали от Садового

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

Во Львове построят отдельный комплекс для переселенцев, чтобы они имели полноценное жилье. Сейчас многие ВПЛ проживают еще в тех помещениях, которые они используют как временные.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в интервью Екатерине Соляр.

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Комплекс для переселенцев во Львове

Садовый рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, через Львов прошло более 5 млн человек. По состоянию на сегодня в городе проживает около 150 тыс. внутренне переселенных лиц.

"Многие люди нашли здесь работу или инвестировали средства, купили жилье. Часть живет еще в тех помещениях, которые они используют как временные. Ну и у нас городок для переселенцев также заполнен. Люди там живут и мы уже имели разговор с властями Мариуполя", — сказал городской голова.

В то же время он добавил, что в городе будут строить отдельный комплекс, прежде всего для переселенцев, которые живут во Львове, чтобы они имели полноценное жилье.

Напомним, ранее Садовый рассказал, как относится к русскоязычным людям. Он заявил, что не видит сейчас языковой проблемы во Львове.

Кроме того, мэр Львова ответил, чем занимаются его сыновья за рубежом. По его словам, они там учатся, но от армии не будут прятаться.